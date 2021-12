Magazine Filme de cineasta goiano inspirado no Césio 137 será exibido no Festival de Berlim Em entrevista ao POPULAR, Parrode fala sobre seu filme, a relação com o episódio goiano e a participação na mostra alemã de cinema

Em setembro de 1987, quando eclodiu o episódio do césio 137 em Goiânia, o cineasta Rafael C. Parrode passava muito dos seus dias na casa dos avós, no Setor Aeroporto, muito próximo ao local do acidente. O diretor tinha apenas 5 anos, mas uma lembrança turva de uma experiência de pavor e pesadelo ainda é guardada na memória. Décadas depois e o realizador agora apresenta o s...