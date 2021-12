Magazine Filme goiano 'De Onde Viemos, Para Onde Vamos' disputa mostra competitiva do Festival de Brasília Panorama conceitual das transformações culturais dos povos inys, documentário da cineasta Rochane Torres estreia no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Antes de filmar o documentário De Onde Viemos, Para Onde Vamos, a cineasta Rochane Torres visitou a Aldeia Santa Isabel do Morro, na Ilha do Bananal (TO), durante a Expedição Amazônia Visão, em 2017. “Não sabia que faria um documentário. Foi um encontro com o desconhecido, e isso me fascinou”, conta a diretora mineira radicada em Goiás. A viagem resultou no l...