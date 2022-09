Magazine Filme inspirado em Cora Coralina será exibido no canal do YouTube do Sesc Nacional Inspirado na vida e na obra de Cora Coralina, Atravessar-se, curta da Cia Catavento, será exibido nesta quarta e quinta no canal do Sesc Nacional

O curta-metragem Atravessar-se, da companhia circense goiana Catavento, livremente inspirado na vida e na obra de Cora Coralina, entra em temporada gratuita de exibições nesta quarta (14) e quinta-feira (15), às 20 horas, no canal do Sesc Brasil, no YouTube. O filme dirigido por Felipe Nicknig, que faz parte da programação do Palco Giratório, será reexibido nos dia...