Para tentar salvar todos os universos de uma grande ameaça, não foi preciso convocar um time de super-heróis para se aventurar no verdadeiro multiverso da loucura. Uma senhora, chefe de família e dona de uma lavanderia praticamente falida, deu conta do recado sozinha. O que parecia um absurdo se tornou o grande fenômeno da atualidade em Hollywood. Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo está de volta aos cinemas brasileiros, e desta vez estreia em Goiânia, depois de conquistar vários prêmios e 11 indicações ao Oscar 2023, sendo em 10 categorias, incluindo melhor filme, direção, trilha sonora e roteiro original.

Dirigido e escrito por Dan Kwan e Daniel Scheinert, os Daniels, ambos responsáveis também pelo longa Um Cadáver Para Sobreviver (2016), Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo foi filmado em tempo recorde, em menos de 40 dias, e com orçamento pequeno de US$ 25 milhões, o que impactou na sua distribuição. Sem passagem por nenhum dos grandes festivais, o filme estreou nos EUA em março de 2022 e após a sua chegada ao streaming e pelo boca-a-boca conectou o planeta. No Brasil, as exibições foram no final de junho em São Paulo e agora a produção retorna aos cinemas para atender pedidos do público.

Nas bilheterias, o longa já faturou pouco mais de US$ 100 milhões, um valor considerável para uma produção que não é de um grande estúdio. O filme também vem colecionando críticas positivas e até o momento possui 95% de aprovação do site Rotten Tomatoes, um dos balizadores mais importantes de críticas cinematográficas do mundo. A reestreia nos cinemas é uma oportunidade para conferir o filme que tem tudo para se tornar o grande vencedor do Oscar 2023. No Globo de Ouro, a produção levou os prêmios de melhor atriz comédia ou musical (Michelle Yeon) e melhor ator coadjuvante (Ke Huy Quan).

No Critics Choice Awards, um dos principais termômetros do Oscar, ainda mais após a crise de credibilidade em torno do Globo de Ouro, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo saiu vencedor em cinco categorias: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Diretor, Melhor Montagem e Melhor Roteiro Original. Esse número de troféus deve aumentar. O longa recebeu dez indicações ao BAFTA (British Academy Film Awards), umas das mais prestigiadas do Reino Unido, e cinco no SAG Awards, premiação do Sindicato de Atores de Hollywood. Os vencedores serão conhecidos em fevereiro.

Antes mesmo da cerimônia do Oscar, em 12 de março, o longa fez história com a indicação de Michelle Yeoh como melhor atriz. É a primeira vez em 95 anos de história que uma mulher asiática disputa o prêmio. Conhecida pelos cinéfilos por atuações marcantes em filmes como O Tigre e o Dragão (2000), Memória de uma Gueixa (2005) e Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017), ela tenta surpreender a favorita Cate Blanchett, que vive Lydia Tár, uma aclamada compositora que se torna a primeira maestrina, no longa Tár, que chegou aos cinemas no dia 26 de janeiro – em Goiânia não.

Trama

A trama acompanha a história de uma chefe de família chinesa imigrante, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que carrega o peso de resolver tudo dentro de casa ao mesmo tempo. À beira de um ataque de nervos, ela é dona de uma lavanderia que pode ir à falência a qualquer momento por problemas de impostos, especialmente se a auditora do imposto Deirdre (Jamie Lee Curtis) decidir multar a família. Para piorar a situação, ela lida com uma crise no casamento com Waymond (Ke Huy Quan), de relacionamento com a filha Joy (Tallie Medel) e com a teimosia do pai, Gong Gong (James Hong).

Sem pressa, o filme começa lento, mas isso é de propósito para o telespectador sentir que a vida da protagonista é puro tédio mesmo. Não demora muito para a trama adquirir um ritmo frenético e caótico. Depois de um dia bastante estressante, Evelyn descobre ser a chave para impedir a destruição de todo o multiverso. Ela tem acesso a diferentes versões suas de outras realidades: uma é atriz famosa, a outra uma mulher apaixonada, uma cantora, entre tantas outras. Diferentemente dela, todas parecem felizes e realizadas pessoalmente, enquanto ela leva uma vida fracassada.

Contatada por uma versão alternativa do marido, a protagonista é informada que precisa derrotar a entidade multiversal Jobu Tupaki, uma das variantes da filha que pretende destruir todas as realidades. Ela deixa um rastro de destruição por onde passa. A jovem assume essa perspectiva por conta da criação da mãe, uma Evelyn cientista que inventa uma maneira de rastrear suas formas paralelas e pular para elas. No meio de tudo isso, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo também impressiona pelas lutas insanas, absurdamente de outro nível, todas bem coreografadas, que faz lembrar Jackie Chan.

Outra possibilidade

A Marvel criou o seu próprio multiverso, composto por incontáveis mundos, dimensões e linhas do tempo, cada um com sua variável. A primeira vez que essa possibilidade foi apresentada para o público nas telonas foi em 2019 com Vingadores: Ultimato, onde os heróis precisam viajar para outras realidades paralelas para desfazer as mortes causadas por Thanos. A série Loki (2021) e os filmes Homem-Aranha Sem Volta Para Casa (2021) e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022) aprofundaram o conceito. Funciona assim: ao interferir em eventos do passado, não se muda a história, em vez disso, cria-se novos eventos separados dos seus próprios.



Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo não segue uma das regras estabelecidas há vários anos quando se trata viagem no tempo que é “não tente contatar seu outro eu, pode ser catastrófico”. O roteiro é inteligente ao não teletransportar os personagens fisicamente para lá e pra cá, isso é feito de outra forma, quase como uma Matrix, em que a mente da personagem é que viaja para outra versão dela mesma em busca de alguma habilidade que lhe será útil na realidade “oficial”. Assim, a Evelyn Wang frágil e medrosa antes da descoberta do multiverso, pode adquirir outras habilidades de suas variantes para lutar caratê, por exemplo.