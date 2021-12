Magazine Filmes de temáticas indígenas são destaques na premiação do FICA 2021; veja resultado completo Um dos destaques da Mostra do Cinema Goiano foi o curta-metragem Hawalari, vencedor de três prêmios

O filme “Ophir” é o grande vencedor do Prêmio Cora Coralina, que elege o melhor filme do ano no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) 2021. O longa-metragem de 97 minutos, produzido na França e no Reino Unido, conta a história de uma revolução indígena pela criação de uma nação independente na ilha de Bougainville, na Papua Nova Guiné. Dirigido por Al...