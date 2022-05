Magazine Filmes do Fica 2022 apresentam conceitos expandidos de meio ambiente Produções selecionados para as mostras competitivas do festival na cidade de Goiás trazem temas como natureza, cidade, habitação, memória, ancestralidade, saberes e corpo

Do ciclo do ouro ao neoliberalismo. Os desafios de uma sociedade coletiva e sustentável. Histórias de artistas de todas as partes do mundo radicados em Berlim (Alemanha), mas que não se identificam com seus países de origem. O episódio do césio 137 em Goiânia. Diversas são as narrativas apresentadas nos filmes, entre curtas e longas-metragens, selecionados para a...