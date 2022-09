Duas estreias com entrada gratuita marcam a noite desta quarta-feira (21) na programação do Cine Cultura. Primeiro, o Grupo Teatro Exercício estreia o curta-metragem Opus Zero, obra teatral de Hugo Zorzetti e com Mauri de Castro, Mirelle Araújo, Ilson Araújo, Daya Larissa e Raquel Veloso no elenco e direção de Nilton Rodrigues. Na sequência, haverá o lançamento do documentário em média-metragem O Sumiço da Carroça (foto), produzido pelo Grupo Carroça. Com isso, deixa de ser exibido o longa Marte Um.

Talvez levado pela “sede” de palco, pela carência do contato com seu público, o Grupo Teatro Exercício, a mais antiga companhia teatral em atuação em Goiás resolve lançar sua nova produção, ainda em vídeo, num espaço aberto ao público, com poltronas capazes de abrigar uma plateia. Opus Zero, um experimento videoteatral destinado às plataformas sociais tem duração aproximada de 16 minutos.

Essa é a segunda experiência videoteatral do Exercício. Em abril de 2021, estreou Benedita, texto também baseado em quadro de uma comédia de Hugo Zorzetti. Embora tenha acompanhado o número de visualizações e até dialogado com espectadores, a experiência deixou uma sensação de vazio. Para o grupo, nada se iguala ao calor do contato público/plateia. Baseado no quadro homônimo da comédia Humilhação, de Zorzetti, Opus Zero é o terceiro experimento de Nilton Rodrigues em videoteatro.

Já O Sumiço de Carroça é um documentário que comemora dez anos da peça homônima, constituído de cinco episódios cada, contendo o bate papo feito entre os membros do coletivo e depoimentos colhidos durante a temporada de ensaios e apresentações. Foram abordados assuntos relacionados à arte teatral, suas experiências enquanto grupo, curiosidades, expectativas, além de contar com imagens de arquivos e depoimentos de terceiros. Com roteiro e direção de Christian Mariano, o documentário traz no elenco Camila Freitas, Christian Mariano, Lidiane Léllis, Paulo Assis, Waldir Nogueira.