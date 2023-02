Ela é uma maestrina de renome mundial, a primeira mulher a liderar a icônica Orquestra de Berlim e uma das poucas pessoas ganhadoras dos quatro maiores prêmios das artes dos EUA (Emmy, Grammy, Oscar e Tony). Ele é um professor de inglês que pesa mais de 270 kg e vive preso no seu apartamento e num relacionamento difícil com a filha. As poderosas interpretações de Cate Blanchett na cinebiografia Tár e de Brendan Fraser em A Baleia entram em cartaz nesta sexta-feira (24) na programação da 14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, no CineX, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A crítica especializada está aos pés dos atores. O The Hollywood Reporter encara a atuação de Fraser como uma experiência “de partir o coração”. O mesmo veículo afirma que o trabalho de Blanchett foi de “gênio”. Segundo a revista americana Rolling Stone, o astro de A Múmia merece o Oscar já que se trata da “sua melhor performance”. O Rotten Tomatoes classifica a interpretação em Lydia Tár como “perfeita”. Eles são favoritos ao Oscar e recentemente venceram o Critics Choice Awards, um dos principais termômetros para a maior premiação do cinema, que será realizada no dia 12 de março.

Brendan Fraser concorre ao lado de Austin Butler (Elvis) – o principal adversário na premiação -, Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nye (Living). Já Cate Blanchett disputa com Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (Os Fabelmans) e Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo). Ela entra como favorita absoluta da mesma forma que Tom Hanks chegou em 1995 com Forrest Gump - O Contador de Histórias e Daniel Day-Lewis como Lincoln em 2013, ou seja, uma derrota seria considerada uma das maiores “injustiças” do Oscar.

Os filmes, que por onde passam carregam prêmios e emocionam plateias, colocam em foco dois atores que vivem momentos bastante distintos nas carreiras. Cate Blanchett é uma das maiores atrizes da história do cinema. Dona de duas estatuetas (O Aviador, 2004, e Blue Jasmine, 2013), a australiana tem um currículo cheio de grandes obras, o que torna difícil apontar qual é a sua melhor performance. Já Brendan Fraser, ícone dos anos 1990, sendo lembrado por produções como George: O Rei da Floresta (1996) e A Múmia (1999), retorna aos holofotes de Hollywood com a primeira indicação ao Oscar.



Carreiras

Enquanto Blanchett enfileirava prêmios, indicações e papéis de destaque nas últimas décadas, Fraser caiu no ostracismo. Apesar de sempre na ativa fazendo filmes e séries, era como se o astro de A Múmia estivesse caído no esquecimento, sem propostas para fazer personagens mais relevantes. O ano da virada foi 2018. Ele entrou com um papel decisivo na então badalada série Trust, do canal FX, contracenando com nomes de alto nível como Donald Sutherland e Hilary Swank. Depois passou a fazer parte do elenco fixo do seriado Patrulha do Destino, DC Comics, (HBO), que está na 4ª temporada.

O retorno de Fraser ao protagonismo nas telonas veio acompanhado de uma vitória na vida pessoal. Conforme ele revelou em 2003, o ator sofreu abuso sexual de Philip Berk, ex-presidente da HFPA (Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood), organização responsável pelo Globo de Ouro. Ele não participou da cerimônia deste ano - a estatueta foi de Austin Butler, que viveu Elvis nos cinemas. Naquela época, ele não denunciou a violência por medo de retaliação na indústria e desenvolveu depressão. Por conta disso, decidiu se afastar das produções cinematográficas e só retornou em 2019.

O nome de Fraser não era uma unanimidade do diretor Darren Aronofsky. O cineasta passou dez anos tentando escolher um protagonista, desde que decidiu filmar a peça de Samuel D. Hunter, responsável também pela adaptação de A Baleia nas telonas. “Foi muito difícil. Considerei todos os tipos de atores. Os maiores astros. Nada funcionou”, disse em entrevista. Curiosamente, foi por causa do trailer de uma produção que Fraser rodou no Brasil, chamada 12 Horas Até o Amanhecer (2006), de Eric Eason, que Aronofsky pensou no seu nome e fez testes. “Na hora, me deu uma luz”, lembra.

Fraser se jogou para viver o professor de inglês Charlie e precisou engordar mais de 100 kg, além de ter que utilizar próteses de mais de 130 kg durante as filmagens. Já Tár foi criada para o corpo, a voz, a vibração e o talento de Blanchett por Todd Field – o cineasta estava afastado da indústria há 15 anos, a última produção dele foi Pecados Íntimos, de 2006. A atriz, conhecida também pelas atuações em O Senhor dos Anéis, O Hobbit e Cinderela, trabalhou profundamente para conseguir encarná-la e o seu desempenho - na pele de uma maestrina de sucesso - valeu-lhe a oitava nomeação para o Oscar.



Tramas

Tár acompanha a trajetória de Lydia Tár, uma das mais conhecidas e respeitadas regentes e compositoras da atualidade, que reina quase soberana – uma das únicas mulheres a reger orquestras famosas. Casada com a primeira violinista da orquestra e prestes a lançar um livro e a gravar a única sinfonia de Mahler que lhe falta, a condutora começa a história no ápice de uma carreira repleta de realizações. Blanchett divide cenas com elenco formado por Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer, Sydney Lemmon e Mark Strong. Além da categoria de melhor atriz, o longa concorre ao Oscar de melhor filme, direção para Todd Field, roteiro original, fotografia e edição.



A Baleia conta a história do professor Charlie, um homem morbidamente obeso que está em seus últimos dias de vida. Enquanto ministra cursos de redação pela internet, ele tenta se reconectar com sua filha adolescente rebelde (Sadie Sink), que ele abandonou quando ela tinha 8 anos junto com a mãe Mary (Samantha Morton) em nome de tentar ser feliz em um relacionamento homossexual. Ele ultrapassou 270 kg depois de um trauma afetivo e, com os anos, devido a uma completa indisciplina na hora de se alimentar, desenvolveu sérios problemas de saúde.



