"Para quem você vai torcer na final da Copa do Mundo?" Essa pergunta começou a circular desde quarta (14), quando se definiu que a última partida deste Mundial seria entre França e Argentina. Nas redes sociais, parecia não haver outro assunto. Quem que os brasileiros preferem que vença? Nossos vizinhos, rivais históricos, ou "les bleus", que nos tiraram o penta em 1998?

Até a Folha entrou na brincadeira. Uma enquete online, sem valor científico, teve um resultado surpreendente: 75% dos que responderam cravaram Argentina. Na vida real, minha sensação era a mesma: quase todo mundo que eu conheço aderiu aos hermanos. Eu, inclusive.

O que explica esse apoio súbito aos nossos "inimigos"? Antes de mais nada, a excelência do futebol deles. A Argentina começou mal na Copa, perdeu para a Arábia Saudita, mas foi melhorando a cada jogo, até se tornar avassaladora.

Neste domingo (18), já com o jogo em andamento, uma hashtag inusitada eclodiu no Twitter: "obrigado, Croácia". Obrigado por nos livrar da humilhação de perder para a Argentina! Brasileiro perde a Copa, mas não perde a zoeira.

Nesse turbilhão de emoções tem um pouco de bairrismo, também: afinal, somos todos sul-americanos. E, claro, há o fator Lionel Messi. A última chance de um dos maiores jogadores de todos os tempos levantar a taça. Como não se comover?

Nem Galvão Bueno conseguiu disfarçar sua preferência. Afinal, era uma despedida dupla: a última Copa de Messi também é a última de Galvão na Globo. O locutor até ganhou homenagem antes do jogo, com um clipe reunindo cenas de todas as finais de Copa que ele narrou.

Parecia que tínhamos todos feito a escolha certa. Afinal, quem não gosta de torcer pelo time que vai ganhar? A Argentina dominou o primeiro tempo, marcando dois gols numa França meio perdida em campo. E aí, já no final no segundo tempo, os franceses revidaram, marcando dois gols em rápida sequência. Pronto, estamos todos sofrendo novamente.

O que começou como um passeio no parque virou um tango interminável. Até que, no começo do segundo tempo da prorrogação, Messi marcou mais um. Alguns segundos de suspense até o juiz confirmar, segurando o grito de goooool na garganta dos locutores. ¡Vamos, carajo!

E aí... mais um pênalti a favor da França, mais um gol de Mbappé. "Um jogo enlouquecedor", definiu Galvão Bueno. "Você merece essa final, Galvão, muitos gols", rebateu a comentarista Ana Thaís Matos. Merece mesmo.

Os deuses do futebol decidiram esticar ao máximo o suspense. Mais uma vez, uma Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. O sofrimento acabou - pelo menos para mim, que virei argentino desde pequenininho.

Foi um desfecho espetacular para a mais estranha das Copas. Vivemos um mês intenso, e eu já estou entrando em crise de abstinência. Como sobreviver sem Casimiro, Deborah Secco, Gretchen, bife de ouro, Defante, Jojo Todynho, Marcelo Adnet, Richarlyson imitando pombo, pen drives do Bananinha, tapioca homofóbica e o trio de atacantes croatas Bursich, Apendicich e Sinusich?

"Todos os jogadores argentinos vão reverenciar o Messi, essa Copa foi dele", arrematou Galvão. Foi mesmo. Uma despedida gloriosa para o pequeno gigante.

Mas também foi uma saideira sensacional para o mais importante locutor esportivo brasileiro das últimas três décadas. Galvão Bueno não poderia sonhar com uma final mais emocionante para sua última Copa.

Será que foi mesmo sua última? Galvão já ameaçou se aposentar tanta na emissora. s vezes, e sempre renova com a Globo na última hora. Acaba de acertar mais dois anos na emissora.

