Magazine Fobias estranhas têm tratamento e podem ser superadas Medo exagerado e irracional de objetos ou situações específicas, fobia como a demonstrada pela BBB Key Alves, que sente pavor ao ver a imagem de Michael Jackson, merece atenção para o tratamento de traumas

A primeira reação é o riso. A jogadora de vôlei Key Alves chamou a atenção no Big Brother Brasil 23 ao relatar um susto bem inusitado dentro da casa mais vigiada do País. Ela afirmou ter visto a imagem do falecido cantor Michael Jackson em um espelho do quarto. O susto fez a sister chorar. Ela contou aos outros participantes, que se divertiram com a situação, que ch...