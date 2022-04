Pela primeira vez, a Procissão do Fogaréu contou com a participação de um farricoco com vestimentas pretas em homenagem às vítimas da Covid-19. A informação foi dada pelo bispo emérito da cidade de Goiás, Dom Eugênio Rixen, à multidão que acompanhava a encenação da perseguição de Cristo na madrugada desta quinta-feira (14/4), na antiga capital.



A fala de Dom Eugênio aconteceu durante a homilia realizada nas escadarias da Igreja de São Francisco de Paula, uma das paradas da procissão, que voltou a acontecer nesta madrugada após dois anos de interrupção por conta da pandemia. O bispo emérito falou sobre as vítimas que perderam a vida na batalha contra o coronavírus e pediu um minuto de silêncio ao público presente.



Os farricocos são 40 homens que representam os soldados romanos em perseguição a Cristo para a crucificação. Tradicionalmente, eles vestem túnicas e capuz de cetim coloridos, sendo muitas das vestimentas em tons vibrantes como vermelho, roxo, amarelo e azul. Percorrem descalços as ruas de pedra da cidade histórica, com tochas nas mãos, ao som de tambores.

Nesta noite, uma multidão acompanhou a encenação, que é realizada há quase 300 anos no Estado. A Procissão do Fogaréu está em processo de registro como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).