Chegar à cidade de Goiás hoje parece não ser muito diferente da mesma época em 2019. Pelo menos é o que esperam os moradores, organizadores, comerciantes e demais envolvidos que recebem os milhares de turistas para a Procissão do Fogaréu, que volta a acontecer na noite desta quarta-feira (13) após dois anos de restrições por causa da pandemia de Covid-19. A saída é às 23h59 do Museu de Arte Sacra da Boa Morte.

Há grandes bonecos vestidos de farricocos em alguns pontos estratégicos da cidade, com suas vestimentas coloridas e capuzes pontudos. Quando o sol escaldante começava a perder força, às 17h30, começou a primeira procissão do dia em frente ao Museu das Bandeiras com o Fogareuzinho, momento em que crianças de várias escolas encenam a perseguição a Jesus.

Por volta das 19h20, o ensaio da procissão principal saiu do Quartel do XX com a presença dos farricocos e músicos, ainda sem as fantasias. Às 20h30, irá começar a encenação da Via Sacra no entorno da Praça do Coreto (Praça Dr. Tasso de Camargo).

A Procissão do Fogaréu tem início às 23h59 e percorre diferentes pontos da cidade, como a Igreja do Rosário, onde haverá encenação da Última Ceia antes de seguir para as escadarias da Igreja de São Francisco e Casa do Bispo.

Quarenta farricocos, entre vilaboenses e oriundos de outras cidades e estados, realizam a caminhada acompanhados da multidão que anseia pela retomada da tradição. A organização anunciou que uma homenagem às vítimas da Covid-19 será realizada durante a procissão.