Magazine Foliões goianos reencontram suas fantasias e curtem o carnaval no Centro de Goiânia Mesmo com a proibição de eventos de rua, os foliões não deixaram passar em branco a data e foram para os bares

Os foliões goianos mataram a saudade de colocar fantasias guardadas no armário há um ano, desde que a pandemia cancelou as festas em 2021. Um dos pontos mais movimentados em Goiânia nesse feriado prolongado é o Zé Latinhas Restaurante, na Rua 8, no Centro. No espaço, a festa começou tímida no início da tarde, mas foi esquentando nas horas seguintes. Muita gente se reuniu p...