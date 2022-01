Sem choro nem vela. A situação do carnaval de Goiânia e do interior goiano ainda está indefinida e depende do quadro da saúde pública nas próximas duas semanas no Estado. Com o aumento do número de casos da Covid-19 e do surto de gripe nas últimas semanas, as realizações das folias previstas para os dias 25 de fevereiro a 5 de março estão sendo reavaliadas pelas organizações dos eventos e pelas gestões públicas.

Na capital goiana, a edição de 2022 do Carnaval dos Amigos, uma das folias mais tradicionais da cidade e que reúne cerca de 100 mil pessoas, ainda não está confirmada pelos realizadores do projeto. No ano passado, o evento não aconteceu atendendo às medidas de isolamento social ante a pandemia do coronavírus.

“Teremos uma reunião na próxima semana com todos os organizadores para ver como faremos na edição deste ano. Já adianto que estaremos usando o maior bom senso possível diante de tudo o que aconteceu, está acontecendo e possa vir a acontecer”, explica o músico Xexéu, um dos realizadores do Carnaval dos Amigos. Em fevereiro de 2021, o artista e a esposa, Daniela Siqueira Barbosa, foram diagnosticados com Covid-19.

Os shows e folias promovidas anualmente no Mercado Municipal da 74, sob batuta da Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia), também estão em avaliação. De acordo com a Pasta, em nota ao POPULAR, ainda não há nada definido e tudo dependerá da situação da saúde pública nas próximas semanas. Um dos eventos mais aclamados pelo público, o Chorinho também não tem data para a realização de sua nova temporada.

O Bloco do Mancha, folia que reuniu 20 mil pessoas pelas ruas de Goiânia em 2019, também está com a situação indefinida. “Não sabemos se vamos poder e se será prudente, mas, se for, vai ser fechado, limitado para mil pessoas com comprovante de vacinação”, explica o produtor do evento Daniel Atassio.

Pelo interior goiano, a execução dos carnavais de rua é uma incógnita. Na cidade de Goiás, um dos carnavais mais antigos e tradicionais do Estado, também não está confirmado pela prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura afirma que todo o cenário, nesse momento da pandemia, mostra como desfavorável à realização do carnaval.

“Na próxima semana, nos reuniremos com o prefeito Aderson Gouvea (PT), as entidades ligadas ao carnaval, como as tradicionais escolas de samba e blocos carnavalescos, além das autoridades sanitárias”, explica. A Pasta ainda adianta que, apesar da vacinação dos moradores da cidade esteja com índices acima das média snacional e estadual, a prioridade é não colocar a população em risco. “De toda forma, na próxima semana após essas reuniões, a prefeitura vai se pronunciar oficialmente”, adianta.

O mesmo cenário ocorre em outras cidades que mantêm carnavais tradicionais do Estado, caso de Caldas Novas, São Simão e Aruanã. Em Pirenópolis, destino turístico de foliões de todas as regiões de Goiás, a prefeitura ainda não tem uma resposta oficial sobre a realização do carnaval de rua e deve anunciar a decisão nos próximos dias. “É muito pouco provável que tenhamos festejos carnavalescos por aqui”, explicou a Secretaria de Cultura por meio da assessoria de imprensa.

Mudanças

Os carnavais mais famosos de rua do Brasil, caso do Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), já foram cancelados pelas gestões públicas. Apesar de manter os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, os blocos de rua não sairão pelo segundo ano consecutivo nas ruas da Cidade Maravilhosa. “Com o cenário da pandemia hoje, com aumento do número de casos e transmissão da Ômicron, a prefeitura se viu obrigada a cancelar”, explica o prefeito Eduardo Paes (PSD), em coletiva de imprensa.

No antigo carnaval de Recife e Olinda, as Secretarias de Cultura já divulgaram a decisão de cancelar as folias pernambucanas das cidades. “A decisão acontece de forma responsável, pois, a despeito da cidade já apresentar mais de 83% de toda a população acima de 12 anos com esquema vacinal completo em relação à Covid-19 e não apresentar um quadro de aumento de casos de infecção em decorrência do novo coronavírus, o Recife enfrenta um crescimento expressivo de casos de gripe e entende, como sempre, que a prioridade desse - e de qualquer momento - sempre será a preservação da saúde e da vida”, informa a prefeitura em comunicado oficial.