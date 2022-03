Magazine Fora do BBB, Tiago Abravanel será jurado de reality da HBO Max Com oito episódios, Queen Stars Brasil será lançado semanalmente na HBO Max, a partir de 24 de março, penúltima quinta-feira do mês

Onze dias após apertar o botão da desistência no BBB, Tiago Abravanel, 34, foi anunciado como jurado do novo reality musical inédito da HBO Max, o Queen Stars Brasil. A produção será comandada por Pabllo Vittar, 28, e Luísa Sonza, 23, e tem estreia marcada para 24 de março. Na competição, 20 drag queens soltam a voz em busca do pódio pop. Essa não é a primeira vez qu...