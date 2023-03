Fred Nicácio começou a disputa do Big Brother Brasil 23 em um paredão às avessas. Escolhido para ir ao quarto secreto com Marília sob o perigo de deixar a competição, ganhou um voto de confiança do público para voltar ao jogo. E não passou despercebido: chegou à casa levando informações que intrigaram os confinados, mudaram rumos e percepções sobre o game e renderam conflitos que acabaram fazendo dele o participante mais votado pelos competidores nas formações de paredão. Mas nem só de movimentos arriscados foi sua trajetória: o médico serviu um sem número de memes com os conselhos dados a seus amigos de BBB 23, trouxe à tona assuntos importantes para a sociedade e acredita ter cumprido sua missão no programa. “A estratégia de jogar informações na intenção de dissipar um pouco essa coisa de grupo foi a única que eu consegui traçar em tão pouco tempo. Se foi a mais acertada eu não sei dizer, mas não consigo pensar em outra. Como eu falo, informação é poder. Acho que o que eu fiz trouxe uma movimentação para a casa que intrigou a tudo e a todos”, avalia. Na entrevista a seguir, o médico – que deixou o Big Brother Brasil com 62,94% dos votos – especula as razões que o eliminaram em seu quarto paredão, revela decepções com Key Alves e Gustavo, dá opinião sobre aliados e conta se teve algum arrependimento no reality show.



Como você caracteriza seu jogo no BBB 23?

Foi um jogo que começou com muita emoção e, depois de voltar do quarto secreto, eu volto buscando mais equilíbrio entre razão e emoção. Eu fui buscando isso todos os dias incansavelmente. Estar equilibrado é diferente de buscar o equilíbrio. Mas eu fui em busca do equilíbrio entre razão e emoção porque o Fred, aqui fora, é muito mais emoção do que razão. Só que para sobreviver a esse jogo é necessário diminuir um pouco aquilo que é excessivo e aumentar um pouco aquilo que falta. E, no meu caso, foi tentar aumentar um pouco a minha racionalidade e diminuir um pouco a coisa da emoção, de ser tão visceral em quase todos os momentos.



Qual você considera ter sido seu ponto alto no confinamento?

Eu fui para o BBB com uma missão muito maior do que eu, que era a de trazer representatividade. Acho que isso eu trouxe do começo ao fim. Eu representei muitas pessoas iguais a mim e diferentes de mim, que precisavam de um ponto de referência, de um norte; que buscavam olhar para poder se inspirar e, a partir dessa inspiração, trazer novas narrativas para suas próprias vidas. Porque, quando você vê alguém, você sabe que é possível. Exemplos falam mais do que palavras e são muito importantes para as pessoas conseguirem rumar novos caminhos. É você ver o doutor preto e falar: “Nossa, é possível porque ele está lá, porque ele existe”. Quando você não vê, não tem como querer ser também. Essa missão foi o meu ponto alto e foi uma missão cumprida.



Este foi o seu quarto paredão. Por que acha que foi eliminado agora?

Eu acho que fui em um paredão que não era para ter ido. Depois de ver tantas coisas em tão pouco tempo, desde que saí da casa, chego a essa conclusão. Por exemplo, eu torci para que a Key Alves ganhasse a prova bate e volta. Talvez se o Sapato (Antonio Cara de Sapato Jr). tivesse ganhado e tivéssemos ido eu, a Key e o Cezar para o paredão, a Key saísse por todas as articulações, mentiras e armações que ela fez por trás de mim, traindo a minha confiança, minha amizade e minha lealdade a ela e ao Cowboy (Gustavo). Então, acho que eu saí porque entrei em um paredão que era muito difícil, de um embate que estava levando muito tempo. Foi o paredão errado, na verdade. Se fosse Key, eu e mais alguém, acho que eu teria grandes chances de ficar.



Que motivos enxerga para ter sido um dos principais alvos de voto da casa nas últimas semanas? Como foi lidar com isso no programa?

Ah, figurinha premiada brilha no escuro, né? E prego que se destaca leva martelada. Desde o primeiro paredão, o primeiro monstro, sempre fui eu porque eu me posiciono mesmo. Não deixo quieto, falo o que eu preciso falar, o que eu acho que tenho de falar; me calo quando vejo que tenho a necessidade de refletir um pouco mais. Mas as pessoas que se posicionam elas agradam e são odiadas ao mesmo tempo. As pessoas que gostavam de mim, gostavam por eu ser quem eu sou. E as que não gostavam, era pelo mesmo motivo. Então, como as pessoas lá me consideravam um grande jogador, uma personalidade com potencial para ganhar o programa, essa perseguição aconteceu desde a primeira semana por eles perceberem que isso atrapalharia todo mundo quanto mais tempo eu ficasse lá dentro. Tanto que, até eu sair, fui o campeão de votos da casa.



Diante das informações que você já teve aqui de fora, houve alguma decepção em relação a algum participante?

Do que eu vi até agora, teve uma decepção com a Key e com o Gustavo, que eram pessoas que, apesar de eu estar sentindo que estavam diferentes comigo, eu não imaginava que era nessa gravidade. O Cristian não foi uma decepção, foi uma descoberta de algo que eu já estava percebendo há algum tempo, uma confirmação de indícios, porque não existe crime perfeito, ele ia deixando rastros onde fazia alguma coisa. Eu fui catando esses rastros e tentei fazer o contragolpe do grupo votar nele. Mas, agora entendendo que a Key e o Cowboy estavam praticamente fazendo as mesmas coisas que ele, eu entendo por que eles não quiseram. Acho que a Aline não me decepcionou, mas fez um papel feio no meio disso tudo. Ela ficou naquele lugar de não chove nem molha, não é barro, mas também não é tijolo... Ela tentava agir de uma maneira comigo, mas fazia diferente, sempre votou em mim mesmo eu não tendo votado nela, permitiu um ouvido passivo para questões que iam me prejudicar no jogo.