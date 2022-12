Dentre as diversas personagens de destaque que Priscila Fantin interpretou na TV, sem dúvida a mimada Olga de Chocolate com Pimenta está entre as mais lembradas. Antagonista da mocinha Ana Francisca, vivida por Mariana Ximenes, Olga articula variadas e divertidas artimanhas para recuperar o interesse de Danilo (Murilo Benício), que era seu namorado antes dele se apaixonar pela rival, e sempre sai frustrada. “A Olga quer que o Danilo seja dela e não sabe como fazer isso. Percebi na época que muitas meninas se identificavam com a inveja que a Olga sente, pelo simples fato de ele gostar da Ana e não dela”, conta a atriz. Além do sucesso da personagem, Priscila guarda a novela com carinho na memória por ter sido um trabalho leve e prazeroso nos bastidores. Ela está revendo a novela e gosta de revisitar seus outros trabalhos. “Adoro rever meus trabalhos! Acho muito legal observar a caracterização, as minhas escolhas na interpretação... eu fui corajosa em me entregar às minhas personagens e sinto orgulho disso”, constata. Em entrevista, Priscila Fantin comenta mais sobre o trabalho em Chocolate com Pimenta.

O que você recorda do trabalho de composição para viver a Olga?

Me lembro que ela começava a trama com 16 anos e depois partia para uns 20 e poucos, então tive de trabalhar essa transição. Para as primeiras gravações, tive aula de baliza para compor a fanfarra de Ventura na Ponte do Passo do Inferno, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Lembro de todo o processo de trabalho com muito carinho. Foi uma época deliciosa, um trabalho leve e gostoso de fazer. Todo mundo chegava para gravar feliz.

Leia também:

- Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 5 de dezembro de 2022

- Entenda os riscos da rinomodelação

- Jolie critica batalha judicial com Brad Pitt por vinícola de R$ 148 mi

Conte um pouco sobre a personalidade da Olga, apesar de fazer maldades ela não é considerada uma vilã...

De acordo com o Walcyr (Carrasco), a Olga seria mais ingênua, mas imprimi um jeito, sem mudar o texto, que deu uma apimentada na personagem. Ela é a antagonista da Ana Francisca (Mariana Ximenes), quer que o Danilo (Murilo Benício) seja dela e não sabe como fazer isso. Percebi na época que muitas meninas se identificavam com a inveja que a Olga sente, pelo simples fato de ele gostar da Ana e não dela.

Quais foram as melhores parcerias com atores do elenco que você teve durante a novela?

Ernani Morais, Tânia Bondezan, Luiza Curvo e Ângelo Paes Leme eram os que estavam mais próximos da Olga, que a conheciam sem máscaras e com quem eu podia jogar mais em cena.

Qual a cena ou sequência mais te marcou em Chocolate com Pimenta?

A cena em que a Olga faz Danilo convidar a Ana para ir ao circo e dar uma volta depois, aí quando eles se beijam, a escola inteira acende os faróis do carro apontando para a cara dela e rindo. Eu me senti muito mal fazendo aquilo, tive dificuldade em rir.

Gosta de rever personagens antigas ou costuma ser muito autocrítica?

Adoro! Acho muito legal observar a caracterização, as minhas escolhas na interpretação... Fui corajosa em me entregar às minhas personagens e sinto orgulho disso.

Você atuou em diversas novelas do Walcyr Carrasco. Como é essa parceria e a forma como entende as personagens dele que interpretou?

O Walcyr é mestre em folhetins. Suas personagens são de fácil identificação do público, têm graça, leveza e, ao mesmo tempo, profundidade. Foi dando certo de fazermos novelas juntos. Tenho a maior gratidão pelos nossos trabalhos, que se tornaram grandes sucessos da TV.