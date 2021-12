Magazine Gérard Depardieu completa 73 anos nesta segunda-feira (27); confira filmes disponíveis em streaming

Ele é filho de metalúrgico, fugiu de casa aos 12 anos, viveu com prostitutas, até que, com 16 anos, foi incentivado a seguir a carreira artística. Trata-se de Gérard Depardieu, ator, cineasta e viticultor francês, que completa 73 anos nesta segunda-feira (27). E lá se vão 54 anos de carreira e quase 100 filmes no currículo. É um artista controverso: em 2012, renu...