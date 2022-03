Quando abre a boca, ela é uma potência e por isso foi chamada de “gêmea de voz” por Marília Mendonça. Uma das grandes apostas da nova geração da música sertaneja, Yasmin Santos, de 24 anos, dona do sucesso Saudade Nível Hard, grava em Goiânia o novo DVD da carreira nesta quarta-feira (30), a partir das 20 horas, no espaço Laguna Bar. O show conta com participações especiais das duplas Hugo e Guilherme e de Bruno e Marrone. Outra convidada para um projeto paralelo ao do disco ao vivo é a MC Danny, um dos nomes mais requisitados do mercado. Elas vão se unir para gravar um videoclipe.

“Eu tenho muitos fãs em Goiânia e por isso os estou presenteando de uma forma especial em um show que ficará eternizado para sempre nos corações de todos eles. É um projeto maravilhoso. Espero todo mundo no camarim para celebrar comigo esse sonho”, comenta a cantora em entrevista por telefone ao POPULAR. Dona de uma voz poderosa, Yasmin Santos surgiu em 2018 e fez sucesso rapidamente nas redes sociais depois de gravar um cover de Marília Mendonça. A semelhança com o timbre de voz da Rainha da Sofrência rendeu milhares de visualizações e um contrato com uma gravadora.

O DVD é o segundo da carreira da artista e o primeiro gravado na capital da música sertaneja. O repertório terá 19 faixas, das quais 9 inéditas e 10 regravações não tão conhecidas de grandes representantes do gênero, como Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo, Bruno e Marrone e Gian e Giovane. “As escolhas foram feitas por uma equipe gigante porque a gente quis selecionar letras do lado B dos artistas, aquela que quando tocar muita gente vai pensar que é nova porque não tem o costume de ouvir com tanta frequência. Ficou tudo lindo, os arranjos e os solos”, adianta.

Yasmin lembra que o processo de escolha dessas regravações não foi tão complicado, como geralmente chega a ser, com várias horas de sono perdidas escutando músicas. Ela contou com a colaboração do seu produtor, Vinicius Leão, filho de Fátima Leão e de Felipe Falcão, dois dos maiores compositores do gênero. “Isso foi um ponto positivo e um facilitador durante todo o planejamento do disco porque 90% das canções que foram pinçadas para o repertório são de autoria deles. Como eu não era nascida na época, eles têm o conhecimento de como essas modas se encaixam na minha voz.”

Repertório

Duas canções que serão regravadas foram lançadas na pandemia. Cuidado que Eu Te Supero, com quase 45 milhões de acessos, e Abstinência, com 16 milhões no YouTube. “Elas foram bem recebidas pelos fãs e merecem o registro ao vivo”, conta. Das inéditas, Yasmin aposta em Ciclo Vicioso, com Bruno e Marrone. A composição fala de um cara que está sendo sincero com a mulher ao assumir as traições. “Senta aqui não vou mais esconder/ Você não me merece e merece saber/ Que a pessoa que tá do seu lado/ Te jura amor de dedos cruzados/ E o corpo que era pra ser seu é compartilhado”, canta.

Desde o início da carreira, a composição sempre foi uma marca forte nos trabalhos de Yasmin Santos. Dona de sucessos como Pronta pra Trair e Para, Pensa e Volta, das nove canções inéditas do DVD, sete são de sua autoria. Boa parte das canções bebe da sofrência e fala de traição e volta por cima. “Gosto de fazer audição com o material enviado por outros compositores, quanto mais ideia aparecer, melhor, mas amo trazer a minha verdade para os meus projetos e de falar o que estou sentindo do meu coração. Adoro escrever e quero que as pessoas se identifiquem com a história que estou contando”, ressalta ela, que escreveu a primeira canção aos 14 anos.

Serviço

Show: Gravação do DVD ao Vivo em Goiânia

Artista: Yasmin Santos

Quando: Quarta-feira (30), a partir das 20 horas

Local: Laguna Gastrobar – Al. Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Alto da Glória

Ingressos: Área premium a R$ 100 (inteira) e camarote a R$ 3.200 (para 12 pessoas)

Informações: www.baladapp.com.br



Comparações

Por terem um timbre de voz parecidos, Yasmin Santos foi comparada com Marília Mendonça depois de gravar um cover nas redes sociais do sucesso Amante Não Tem Lar, em 2017. Em menos de 24 horas, a gravação atingiu mais de 2 milhões de visualizações e ela foi convidada para cantar na festa de Rafaela, irmã do jogador Neymar. “Na época, quando eu apareci no mercado, as pessoas costumavam tentar criar uma rixa entre mim e ela, dizendo que eu a imitava. A Marília deu o cala boca em todo mundo ao falar na gravação do meu DVD que somos gêmeas de voz. Nunca existiu problema nenhum entre a gente e quem me conhece sabe, ela sempre foi e continua sendo uma inspiração dentro dos palcos e como ser humano”, afirma.



Já estourada com o sucesso Saudade Nível Hard, que atualmente tem mais de 75 milhões de visualizações, Yasmin gravou o primeiro DVD da carreira em São Paulo e contou com um time de peso entre os convidados. Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Gustavo Mioto e Wesley Safadão participaram da festa. No show, ela gravou com a Rainha da Sofrência a canção Para, Pensa e Volta, parceria com quase 150 milhões de acessos no canal da artista no YouTube. “Ela foi muito generosa comigo e topou na hora fazer o dueto. Naquele dia, os fãs tiveram essa visão que cada um tem a sua identidade e que tem espaço para todo mundo”, lembra a jovem sertaneja.

Perfil

Nascida em Guarujá, litoral paulista, ainda criança, Yasmin Santos, incentivada pela avó materna, aprendeu sozinha a tocar violão com sucessos da MPB e do rock nacional, que, na época, bombava na Baixada Santista com Charlie Brown Jr. Aos 12, passou a tocar sertanejo e pouco tempo depois tocava em bares da região. Com a aceitação do público, ela passou a abrir shows maiores, como os de Henrique e Juliano, Simone e Simaria e Raça Negra.

Além de cantora, ela é uma multi-instrumentista e toca baixo, bateria e guitarra. Em 2018, assinou seu primeiro contrato com a Sony Music, ano em que lançou seu trabalho de estreia em formato de dois EPs. No ano seguinte, gravou o primeiro DVD da carreira. Em 2021, veio o disco Foguete não Tem Ré com nove faixas inéditas, das quais três de autoria da cantora. “Estou numa correria boa”, brinca.