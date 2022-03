Magazine 'Gêmea de voz' de Marília Mendonça, Yasmin Santos grava DVD nesta quarta-feira em Goiânia Cantora sertaneja, que ficou conhecida no Brasil depois de um cover de Marília Mendonça, grava DVD com participações das duplas Bruno e Marrone e Hugo e Guilherme

Quando abre a boca, ela é uma potência e por isso foi chamada de “gêmea de voz” por Marília Mendonça. Uma das grandes apostas da nova geração da música sertaneja, Yasmin Santos, de 24 anos, dona do sucesso Saudade Nível Hard, grava em Goiânia o novo DVD da carreira nesta quarta-feira (30), a partir das 20 horas, no espaço Laguna Bar. O show conta com participa...