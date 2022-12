Trancinhas no cabelo, batom preto, meia-calça, vestido em corte clássico e blazer. Por onde passa, a filha mais velha - e mais trevosa - da Família Addams chama a atenção. Com o novo sucesso da Netflix, a série Wandinha, o cineasta Tim Burton transformou a personagem em nova onda fashion. Nas dancinhas do TikTok, nos perfis dos Instagram de influenciadoras e fashionistas ou nas campanhas de moda, o gótico conquistou, mais uma vez, o mainstream.

Os tons sombrios de Wandinha, interpretada pela atriz Jenna Ortega, ganharam as graças do público. A narrativa bateu o recorde da Netflix e é, atualmente, a série de língua inglesa mais vista em uma semana da plataforma digital, acumulando 341,2 milhões de horas assistidas. O seriado também se mantém no Top 1 do serviço de streaming em mais de 80 países.

Mais de 30 anos depois da versão protagonizada por Christina Ricci, o diretor Tim Burton - o mesmo de Edward Mãos de Tesoura (1990) e Os Fantasmas se Divertem (1988) - foi desafiado a criar uma Wandinha adolescente da geração Z que vai parar em uma escola para jovens com talentos excepcionais.

“Não me senti como Wandinha até o primeiro dia de gravações, quando já estava com as tranças e o vestido. Desde a primeira prova do figurino, a equipe sugeriu que estaríamos ainda mais na linha gótica, mas nada estereotipado”, apontou a atriz Jenna Ortega durante o lançamento da trama nos Estados Unidos.

A série e os looks de Wandinha conquistaram tanto o público que a personagem se tornou ícone fashion do ano. No TikTok, por exemplo, a tag #Wandinha já soma mais de 1,3 bilhão de menções. Já o Pinterest relata que as pesquisas por “roupa de Wandinha Addams” aumentaram em 50 vezes. No Instagram, diversas personalidades têm montado looks em referência à filha mais velha dos Addams.

Leia também:

- Deborah Secco revela 5 curiosidades sobre os seus looks no 'Tá na Copa'

- Retrospectiva 2022: veja os dez maiores lançamentos da música internacional

A fashionista Dai Fernandes (@daianaandes), de Goiânia, por exemplo, assistiu a série e diz ter amado a estética da personagem. “Fiquei simplesmente apaixonada pelos figurinos. Eu sou super adepta do gótico. Botas, meias-calças, camisas neutras, peças com corte clássico não podem faltar no meu armário. Acredito que a nova série trouxe um ar gótico ao estilo colegial que virou o mais queridinho pelas fashionistas em todo o mundo”, diz.

O preto é, com certeza, o tom predominante nos looks de Wandinha. Para dar aquele ar de garota deslocada, os roteiristas Miles Millar e Alfred Gough buscaram diversas referências em produtos vintage encontrados em sebos, brechós e antiquários. “Analisamos tudo e decidimos que a paleta de cor dela seria exclusivamente preto e branco. Em contraste, todos ao redor dela teriam cor. Dessa forma, Wandinha sempre se destacaria. Parece simples, mas foi desafiador colocar em prática”, explicou Millar.

A equipe de figurino da série também contou com ninguém menos que Colleen Atwood, figurinista indicada para o Oscar por doze vezes e vencendo quatro, como Chicago (2003), Memórias de uma Gueixa (2006) e Alice no País das Maravilhas (2011). “Nenhum detalhe é irrelevante. Tudo em seu look foi intencional”, ponderou a profissional.

Dark

O estilo da personagem também faz menção à Dark Academia, subcultura digital adolescente que surgiu em 2020, durante a pandemia. Trata-se de uma vertente que venera o conhecimento e as atividades intelectuais, como filosofia e a literatura clássica. Durante os episódios da primeira temporada, a Wandinha, por exemplo, cita diversos autores consagrados da filosofia, literatura de terror e policial, como Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Maquiavel e Agatha Christie.



Sons trevosos

Além do figurino da personagem-central de Wandinha (Netflix), vivida pela atriz Jenna Ortega, outro elemento gótico evidenciado na série e que caiu nas graças do público foi a trilha sonora. A canção Goo Goo Muck, de The Cramps, em que Wandinha dança no baile da escola e que virou Trend nas redes sociais, foi uma das mais clicadas do Spotify e do Deezer nas últimas duas semanas.

No TikTok, a dancinha é febre em reproduções. Até a cantora Lady Gaga caiu na pista de dança com o sucesso da série. Mais de 11 anos após o lançamento do álbum Born This Way, o disco voltou a tomar as redes sociais. Uma das faixas que não foram trabalhadas como single, Bloody Mary, tem crescido nas plataformas de streaming após viralizar na rede social com a dança.

A trilha sonora de Wandinha também abre para bandas clássicas do rock, como The Rolling Stones, Beach House, The Clash, Queen, Nirvana, Pixies e The Zombies. Há ainda grandes cancioneiros espanhóis, fruto da roupagem latina da Família Addams, como Carmita Jiménez e Chavela Vargas. Para dar um ar mais juvenil, ainda foram colocados sucessos entre os mais jovens, como Dua Lipa, Billie Eilish, Arctic Monkeys e Lana Del Rey.



Uma estranha família

Com senso de humor irônico e mórbido, todo o universo da Família Addams foi criado nos anos 1930 pelo cartunista Charles Addams. Das histórias em quadrinhos, a narrativa foi adaptada para uma série de TV nos anos 1960, animações, videogames, musicais e os clássicos filmes de 1991 e 1993. Foi ali que o público tomou gosto pela Wandinha, na época interpretada por Christina Ricci.