Quem assiste à novela Além da Ilusão, que ocupa a faixa das 18 horas na Globo, já pode ouvir a voz de Gaby Amarantos, 43, diariamente na abertura. Para a produção, ela regravou O Tic-Tac do Meu Coração, famosa na voz de Carmen Miranda (1909-1955).

Porém, a participação da cantora não vai se restringir a isso. Pela primeira vez, ela também vai atuar em uma novela. Na segunda fase da trama, ela dará vida à personagem Emília Pereira, que trabalha como copeira na casa de Violeta (Malu Galli) e Matias (Antonio Calloni), pais de Isadora (Larissa Manoela) e da falecida Elisa.

“Eu sempre atuei, desde criança”, conta Gaby em bate-papo sobre a novela com a imprensa, do qual a Folhapress participou, explicando que não foi algo que caiu de paraquedas em sua vida. “Mas fazer uma novela na TV Globo parece que você realmente se torna atriz para o povo brasileiro.”

Uma década depois de estourar com seu álbum de estreia, Treme, que trazia hits como Ex Mai Love e Xirley, ela de fato diversificou suas atividades profissionais. No ano passado, foi técnica do The Voice Kids (também da Globo) e, no sábado (12), estreia em mais uma temporada de verão do Saia Justa (GNT).

“Está mais do que na hora da sociedade entender que a gente faz várias coisas”, defende. “Tem muita gente aqui que interpreta, que pinta, que canta, que tem banda, que escreve, que roteiriza, que também dirige outras coisas, fotografa... A gente faz muitas coisas.”

Ela diz que não teve grandes problemas para conciliar a agenda de cantora com as gravações. Eu sempre me senti meio um polvo. “Eu tenho vários braços e tenho de lidar com todos esses braços que eu tenho”, compara. “Tenho uma equipe muito maravilhosa que cuida de mim e a gente está bem organizado para conseguir fazer tudo.”

“A pandemia também trouxe essa reflexão de a gente poder parar e rever os caminhos da vida”, avalia. “Esse convite do Luiz (Henrique Rios, diretor artístico) e da Alê (Alessandra Poggi, autora) foi muito irrecusável. Fui picada pelo bichinho da atuação.”

Na trama, Emília é casada com o operário Cipriano (Cláudio Gabriel) e mãe do menino João (Nicolas Parente). A personagem adora radionovelas e sonha em se tornar uma estrela do rádio. Está previsto que ela mude de vida quando começar a frequentar o cassino que vai reunir diversos personagens da trama.

A cantora diz que foi acolhida pelos colegas de elenco. “Estou me sentindo muito abençoada”, afirma. “Eu sinto que a gente está muito no mesmo lugar.”

“É uma equipe maravilhosa, com essa coesão, com essa união, com essa liga e com esse tesão que a gente está de fazer a coisa”, diz. “Estou nessa euforia da primeira novela, tenho ouvido muito dos meus colegas: ‘Mas você deu sorte, hein, nega? Pegou um elenco, um diretor, uma autora maravilhosos’. E eu fico: ‘Caramba, gente, eu não quero mais fazer se não for assim’.”