Magazine Gal Costa traz nova turnê para Goiânia em maio Capital goiana está na rota das próximas apresentações da cantora, que celebra 56 anos de carreira; ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira (22)

Goiânia está na rota da nova turnê da cantora Gal Costa, As Várias Pontas de uma Estrela. A apresentação, que celebra os 56 anos de carreira da artista, está marcada para o dia 21 de maio, às 21 horas, no Teatro Rio Vermelho. Os ingressos estarão à venda on-line a partir desta sexta (22), às 12 horas. A estreia da turnê foi em outubro do ano passado em São Paulo....