Faltando poucos minutos para as 23h, hora marcada para o inicio do desfile da Portela, e Adriane Galisteu anda apressada pelo corredor lateral da Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro. "Você acha que deu vontade de fazer xixi agora? É o nervoso", diz a apresentadora à coluna, sem perder o passo.

Adriane volta a desfilar após oito anos. "Estou feliz da vida com esse retorno para comemorar o centenário da Portela. E ao lado do meu filho (Vittorio) na avenida. Ganhei um Carnaval grávida de quatro meses dele, e agora ele está aqui comigo, aos 12 anos", afirma ela.

Após o Baile do Copa, Adriane virou assunto nas redes sociais por causa da quantidade de pelos em sua perna. Questionada sobre o assunto, ela diz não entender tamanho "auê". "Sempre tive a perna cabeluda! Gente chata. As pessoas estão ficando chata demais. Falam do meu samba... falam da minha perna, falam do meu peito... afffe", afirma.

Recentemente, um vídeo da apresentadora no ensaio da Portela viralizou com comentários jocosos de que ela não sabe sambar. "Eu sigo, sabe. As pessoas falam... e eu sigo com a perna cabeluda, sigo sem silicone", diz.

Para conseguir fazer xixi, a apresentadora é levada a um dos banheiros do sambódromo. "Ela é linda. Nunca imaginei ver isso na minha vida", diz uma mulher que estava no local. A atriz Sheron Menezzes, outro destaque da Portela, acompanha o grupo de Galisteu e também usou o sanitário. As duas entram acompanhadas de seguranças.

Um assessor impede o acesso ao banheiro por outras pessoas durante os poucos minutos que elas ficam lá dentro. Mesmo na correria, a apresentadora e a atriz param para atender aos pedidos de fotos dos fãs. Voltam apressadas e a tempo do início do desfile.