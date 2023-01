Ele foi parar em castelos dominados por dragões, navios fantasmas e tentou roubar os feijões mágicos do Pé de Feijão. O que o Gato de Botas não sabia é que sua paixão pelo perigo cobraria um preço caro: por conta de suas estripulias, o corajoso bichano acabou queimando oito de suas nove vidas. Em O Gato de Botas 2: O Último Pedido, que tem pré-estreia nesta quarta-feira (4) em Goiânia, um dos personagens mais famosos dos contos de fada precisa embarcar em uma nova aventura para tentar reaver suas vidas.

Uma das maiores apostas dos estúdios DreamWorks para o ano, o segundo título de Gatos de Botas chega após 19 anos da primeira aparição do personagem nas telonas, em Shrek 2 (2004). Passadas quase duas décadas, a saga do bichano apresenta uma animação com tecnologia de ponta dirigida pelos cineastas Joel Crawford e Januel Mercado, além de manter no elenco nomes como Antonio Banderas e Salma Hayek.

A nova aventura mostra o Gato descobrindo que tem apenas uma vida, depois de tantas peripécias em perigosas jornadas. Quem dá a notícia de sua sentença é o Lobo Mau, com Wagner Moura na voz original. Para ter de volta suas vidas, o protagonista deve ir até a Floresta Negra encontrar a lendária Estrela dos Desejos. O problema é que outros personagens de contos de fada também estão corrida: Cachinhos Dourados, os Três Ursos e o ganancioso Jack Horner.

Como em todo o universo Shrek, diversas referências e personagens de fábulas e contos são apresentados ao longo da produção. Carismático, o Gato preserva as mesmas características que fizeram com que o personagem conquistasse um filme só seu, como o jeito conquistador, a carinha fofa quando quer algo - um meme atemporal do Twitter - ou a nobreza espanhola na forma de conversar e lutar.

Antonio Banderas segue na dublagem do protagonista, com jeitão conquistador e cheio de estilo. O ator espanhol não para de trabalhar: neste ano, por exemplo, o artista ainda integra o elenco do Indiana Jones e o Chamado do Destino, um dos filmes mais aguardados de 2023. Já Salma Hayek, que vive a gata Kitty, também tem outra estreia prevista para os próximos meses, Magic Mike - A Última Dança.

Humor

É a habilidade de conduzir o humor paródico que faz com que as aventuras do Gato ganhem mais episódios. A sequência, por exemplo, já conseguiu arrecadar mais de US$ 134 milhões em todo o mundo, mesmo com a forte competição de Avatar: O Caminho da Água. Prova de que o universo de animações DreamWorks ainda consegue bons números de bilheteria, a exemplo de Como Treinar seu Dragão, já com três sequências, e O Poderoso Chefinho, com duas.

Para criar pontes com os filmes anteriores do Gato, os diretores ainda construíram uma história que mistura técnicas do 2D e do 3D com movimentos mais dinâmicos, como em Homem-Aranha no Aranhaverso (2019) e A Revolta das Máquinas (2021). O resultado é uma animação que brinca com referências de Shrek, o ponto de partida para as aventuras do gato bigodudo.

O primeiro filme-sequência do Gato, lançado em 2011 e disponível no catálogo da Netflix, chegou a concorrer ao Oscar de melhor animação. Na época, o diretor Chris Miller adiantou que o filme ganharia, pelo menos, mais duas sequências. O que parece ter mudado nos planos dos estúdios DreamWorks. O final de Gato de Botas 2: O Último Pedido deixa claro que não haverá continuação, mas faz um aceno para o retorno à saga de Shrek.

Anime-se!

O Gato de Botas 2: O Último Pedido é apenas a primeira de diversas animações aguardadas em 2023. Confira algumas.

Super Mario Bros

Personagem mais famoso da Nintendo, Mario e sua turma ganham um filme recheado de referências de seus games, que desde os anos 1980 fazem a alegria da garotada. Na história, Bowser quer desequilibrar o mundo e governá-lo depois de raptar o Luigi para conseguir o que deseja. Data da estreia: 30 de março.

Homem-Aranha Através do Metaverso

Com estilo próprio que envolve grafite, pop art, anime e cartoon, o filme desbrava mais uma vez o universo do Homem-Aranha. Dessa vez, o super-herói é revisto em 2099, em um futuro distópico com a estética cyberpunk provinda do universo das HQs. Há diversas referências na animação, a exemplo de Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982). O longa estreia no dia 1º de junho.

Elemental

Animação da Pixar para 2023, Elemental apresenta um mundo onde pessoas são feitas de diferentes elementos da natureza. Em meio a tudo isso, Wade, um garoto feito de água, e Ember, composta por fogo, acabam se apaixonando. O longa-metragem estreia no dia 15 de junho.

Trolls 3

Com Anna Kendrick e o cantor Justin Timberlake no elenco, Trolls 3 conduz a sequência de aventuras das pequenas criaturas da natureza. Na história, os personagens mais uma vez embarcam em uma jornada que faz reflexões sobre os temas da vida, como superação, amizade e confiança. Data de estreia: 12 de outubro.

Wish

Maior aposta das animações da Walt Disney Studios para 2023, Wish conta a história de Asha, uma garota de 17 anos que resolve fazer um pedido às estrelas para que a situação melhore. Uma pedra mágica dos céus é enviada para a personagem. Data de estreia: 23 de novembro.