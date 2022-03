Magazine Geração sem ressaca: jovens reduzem ou cortam consumo de álcool Pesquisas indicam comportamento entre millennials e integrantes da Gen Z; movimento ganhou destaque após a publicação do livro 'Sober Curious' (sóbrio curioso)

São três os estágios iniciais: espanto, desconfiança e tentativa de persuasão. O controller jurídico Renan Lima, de 23 anos, diz já ter se acostumado com a reação da maioria das pessoas ao saberem que ele não consome bebidas alcoólicas. Ao responder que a atitude não tem nada a ver com motivos religiosos ou com problemas de saúde, as reações se intensificam. O e...