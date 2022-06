O pesquisador e poeta Geraldo Coelho Vaz, lança, na quarta-feira (29), às 17 horas, na Academia Goiana de Letras (Rua 20, esquina com Rua 15, Centro), seu 25º livro, Ipameri e a Família Vaz da Costa. A obra está dividida em três partes: a primeira conta a história de Ipameri, a segunda apresenta a genealogia da família Vaz, uma das fundadoras da cidade, e a terceira parte traz efemérides ipamerinas. Geraldo Coelho Vaz é um escritor que tem em sua carreira diversas premiações, dentre as quais, com o livro Senador Canedo – Vida e Obra, o Prêmio Clio de História, pela Academia Paulistana de História; em 2007, ele foi o vencedor do Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, com o livro de poemas O Outro Caminho, que tem prefácio do poeta e crítico de literatura Ivan Junqueira, que na época era presidente da Academia Brasileira de Letras.