O ex-BBB e economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, afirma estar "muito empolgado" para acompanhar a posse do presidente eleito Lula (PT), em Brasília, no domingo (1º). "Estamos vivendo em uma época de extrema polarização, o que vemos refletido nesses atos violentos que estão acontecendo agora", diz ele à reportagem.

"Torço para que esse seja um governo feito para todos, que lute pela reconciliação do nosso povo e o fim da guerra do 'nós contra eles' que estamos vivendo há tanto tempo", acrescenta.

Eleitor de Lula, Gil esteve presente no casamento do petista com Janja, em maio deste ano. Ele diz ter "um grande sentimento de gratidão" pelos governos anteriores de Lula. "Foi graças a projetos sociais implementados na época dele que minha família conseguiu colocar comida na mesa e um teto sobre nossas cabeças", afirma.

Além dele, vários outros artistas e influenciadores vão marcar presença na posse como o comediante Paulo Vieira e o ator Babu Santana.

O criador de conteúdo Ivan Baron também participará. Ao lado da ONG Vale PCD, é ele quem coordena a equipe de acessibilidade do Festival do Futuro, evento organizado por Janja com diversos shows na Esplanada dos Ministérios para celebrar o novo governo.

O objetivo é que todas as apresentações sejam acessíveis a pessoas com deficiência, com equipes de assistência, placas de sinalização, intérpretes de libras e banheiros com acessibilidade.