Gil do Vigor diz que faturou R$ 15 milhões após fim do BBB 21 O economista, que agora mora nos Estados Unidos para realizar seu PhD, também fala sobre finanças em um quadro no programa Mais Você (Globo)

O ex-BBB e economista Gilberto Nogueira, 30, que ficou conhecido como Gil do Vigor, revelou ter faturado uma quantia milionária após sua saída da 21ª edição do Big Brother Brasil, apenas com contratos publicitários. "Já faturei R$ 15 milhões", disse em entrevista a Forbes. O programa acabou há cerca de seis meses e desde então, Gil fechou contratos com diversas marcas...