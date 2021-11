Magazine Gil do Vigor ganha documentário no Globoplay com estreia em dezembro A produção vai mostrar a trajetória de Gil desde as dificuldades da sua infância até o doutorado na Califórnia, que ele cursa atualmente

Depois de Juliette e de Karol Conká, é a vez de Gilberto Nogueira, 30, o Gil do Vigor, ganhar um documentário no Globoplay. Os três se tornaram temas de produções na plataforma da Globo após geraram grande repercussão no Big Brother Brasil 21. "Gil na Califórnia" estará disponível na plataforma a partir do dia 9 de dezembro. "Quero muito ver como tudo isso ficou ...