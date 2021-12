Magazine Gisele Bündchen solta tartaruga de rede e a liberta no mar: 'grata por ajudar' Diversos famosos comentaram a postagem da brasileira, várias delas com reações em formato de coração

A modelo Gisele Bundchen, 41, compartilhou uma história de amor aos animais em seu Instagram neste sábado (4). A ativista ambiental passeava pela praia com seu cachorro quando flagrou uma tartaruga em um monte de lixo com uma rede enroscada. Gisele soltou o animal e o levou de volta ao mar. Ela publicou um vídeo em sua rede social mostrando o momento do resgate e expl...