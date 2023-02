Morta nesta quinta-feira, a jornalista e apresentadora Glória Maria teve uma carreira marcada pela diversidade das reportagens que fazia. De ícones da música a chefes de Estado, ela entrevistou todo tipo de gente. Nem por isso deixou de protagonizar alguns dos momentos mais inusitados e divertidos da Globo.

Por isso, gerou memes nas redes sociais e ficou conhecida também por produzir reportagens em cenários exóticos e sobre esportes radicais. Mas ela não se limitava a erguer o microfone diante dos entrevistados --Glória experimentava, ela própria, as emoções e os ricos das atividades sobre as quais falava.

Relembre, abaixo, algumas das reportagens mais inusitadas que ela levou à televisão, do salto num bungee jumping a babá de panda gigante.

GRAVIDADE ZERO

Deitada de bruços, numa nave da Nasa, a agência espacial americana, Glória Maria explicou e mostrou como funcionava a gravidade zero, fora da órbita da Terra.

"Eu estou super, super, super na expectativa. E eu estou apavorada, estou começando a sentir pressão no ouvido. Só sei que vou viver uma coisa completamente diferente, e dizem que a gente nunca mais esquece", disse ela antes de começar a flutuar e a girar o corpo em diversas direções, até acertar a cabeça no cinegrafista que a acompanhava.

"É como se você voltasse a ser criança", resumiu ela, antes de se debater no ar no meio de um grupo repleto de astronautas.

BUNGEE JUMPING

Em Macau, Glória Maria saltou de bungee jumping da torre mais alta do território asiático. Do alto dos 233 metros da construção, equivalentes a 78 andares de um prédio, ela respirou fundo e, visivelmente tensa, disse que havia chegado a hora.

A câmera acoplada em sua mão, então, registrou a jornalista subindo e descendo e as caretas que fazia no trajeto. "O salto lá de cima é desesperador, foi a pior sensação da minha vida. Mas depois é o máximo", disse depois de se estabilizar.

Glória precisou assinar um termo, se responsabilizando por qualquer problema e sinalizando que aquela não era uma experiência para qualquer um. Quinze anos antes, ela já havia saltado de um outro bungee jumping, na Nova Zelândia, com cem metros a menos.

PANDA GIGANTE

Em visita a Hong Kong em 2017, Glória Maria fez uma reportagem para apresentar a riqueza da fauna local. E a grande estrela dos animais que mostrou foi o panda gigante, símbolo de fofura para muita gente.

Ela passou o dia cuidando e alimentando um desses bichos num parque local. Vestindo um macacão de cuidadora e sem perfumes ou acessórios -algo necessário para se aproximar do panda, que pode assustar ou se excitar, ela explicou-, ela preparou o café da manhã do animal, que consistia em espetos de pera, maçã, batata-doce e cenoura.

Com 130 quilos, o panda comeu de sua mão, separado da jornalista por uma janela de vidro. Na sequência, ela deu bambu ao bicho e até recolheu suas fezes.

TRAVESSIA DE BALÃO

"Eu imaginava que uma travessia de balão era entrar num balão e ir para algum lugar", relembrou Glória Maria no Domingão do Faustão, ao falar da experiência mais marcante que teve como parte do elenco da atração dominical da Globo.

Na verdade, a tal travessia era uma caminhada sobre uma estreita tábua de ferro posicionada entre os cestos de dois balões, que pairavam no ar um ao lado do outro.

Foi uma das reportagens mais desafiadoras de sua carreira, disse ela. "Eu tive medo, sim, mas eu fui, eu fiz. Cada vez que a gente supera um medo, a gente fica melhor."

MERGULHO GELADO

Mesmo sem saber nadar, Glória Maria, quando foi à Noruega, mergulhou, com as mãos segurando firmes uma escada, num fiorde, uma porção de mar que percorre um caminho entre montanhas, algo típico do país.

A água estava a cinco graus abaixo de zero, o que obrigou Glória a sair rapidamente. Para se aquecer, ela recorreu a uma sauna.

ESCALADARIA NO SRI LANKA

No Sri Lanka, Glória Maria encarou os 1.630 degraus de uma escadaria que leva à antiga cidade de Sigiriya, local sagrado localizado a 180 metros de altura.

"Nós já subimos mais de duas horas e só agora chegamos à entrada principal da fortaleza, também conhecida como Boca do Leão", disse ela no meio da reportagem, antes de a câmera revelar que o caminho até o topo ainda era longo.

