A dramaturga Glória Perez publicou nas redes sociais uma homenagem à filha, Daniella Perez, no dia em que ela completaria 52 anos de idade. “É o seu dia, numa vida -a minha-, em que todos os dias são seus”, escreveu. Daniella foi assassinada em 1992, aos 22 anos, pelo ator Guilherme de Pádua e sua cúmplice, Paula Thomaz.

Na publicação, Glória diz ainda que o documentário Pacto Brutal devolveu sua identidade, “tirou você do terreno da ficção e resgatou a pessoa real, a pessoa doce, afetuosa, em seu mundo de delicadeza estraçalhado pela ambição e a inveja de um casal de psicopatas”.

O documentário ao qual Glória se refere estreou na HBO e narra detalhes do crime que chocou o país na época. Nos comentários, a novelista segue recebendo o apoio de fãs e famosos, como a atriz Maitê Proença, o ator Humberto Martins e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O crime

As investigações apontaram que Daniella saiu das gravações de um estúdio usado pela Globo na noite de 28 de dezembro de 1992, quando começou a ser seguida por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz passaram a segui-la de carro.

Quando Daniella parou em um posto de gasolina, Guilherme chegou e começou a discutir com a vítima. Logo, ele e a esposa, que estava escondida no banco de trás do veículo, começaram uma luta corporal com a atriz, até que ele a agrediu com um soco e a deixou desacordada. Eles a colocaram no banco de trás do carro do casal, que foi dirigido por Paula Thomaz, enquanto Guilherme, guiando o veículo de Daniella, os acompanhou.

Em um matagal na Barra da Tijuca, os dois desferiram 18 tesouradas no corpo de Daniella, perfurando seu pulmão, atingindo o coração e o pescoço. Num primeiro momento, não havia suspeitos óbvios. Daniella não tinha inimigos, não havia relatado ameaças, nada levava a crer que fosse um latrocínio. Guilherme de Pádua chegou a ir à delegacia para consolar Glória Perez e Raul Gazolla, viúvo da atriz.

Leia também:

Série relembra a comoção causada pelo assassinato de Daniella Perez

Assassino da atriz Daniella Perez se casa pela terceira vez

'Sou xingada todos os dias', diz terceira mulher do assassino da atriz Daniella Perez