Filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Os Banshees de Inisherin, e as séries Abbott Elementary e The White Lotus acumulam as maiores indicações do Globo de Ouro deste ano. A cerimônia, que acontece nesta terça-feira (10) em Los Angeles (EUA), sai na frente entre as premiações anuais de cinema de todo o mundo e continua sendo um termômetro para outras premiações, caso do Oscar.

Nos últimos anos, o Globo de Ouro passou por polêmicas, escândalos e vetos por parte da classe artística americana - como os casos de corrupção e racismo - e, agora, tenta passar o pano em uma edição comemorativa de 80 anos. Para tanto, a premiação busca diversificar o seu júri e os indicados, como é o caso do homenageado deste ano, o ator Eddie Murphy, que será premiado por sua carreira. O comediante Jerrod Carmichael apresentará a cerimônia.

Os Banshees de Inisherin, longa-metragem de Martin McDonah, sai na frente entre os filmes com oito indicações. Com Colin Farrell no papel principal, a produção se passa na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. O longa-metragem tem previsão de estreia no Brasil no dia 2 de fevereiro e está indicado nas categorias filme de comédia ou musical, melhor ator, ator coadjuvante, direção, roteiro e trilha sonora.

Logo em seguida na corrida do ouro está o queridinho do público Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dos diretores Daniel Scheinert e Daniel Kwan, com seis indicações. A produção, disponível para locação no Amazon Prime Video, acompanha a vida da sobrecarregada imigrante chinesa Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que acaba abrindo uma inexplicável fenda no universo para realidades paralelas.

Há ainda títulos entre os filmes indicados pelo júri do Globo de Ouro que se tornaram destaques de bilheteria, a exemplo dos filmes Avatar: O Caminho da Água, do diretor James Cameron, e Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski e protagonizado por Tom Cruise, e de outros que ainda nem estrearam no Brasil, caso de Babylon, do premiado Damien Chazelle e que tem um elenco estelar protagonizado por Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguire.

Já entre as séries indicadas ao Globo de Ouro a disputa é ainda mais acirrada: Abbott Elementary, da Star+, lidera com cinco indicações, atrás de The White Lotus, da HBO, The Crown e Dahmer: Um Canibal Americano da Netflix, A Casa do Dragão, da HBO, O Urso, da FX, e Andor - Uma História Star Wars, da Disney+.

Zendaya, vencedora de melhor atriz em série de drama, segue na disputa neste ano e concorre com outras atrizes, como Imelda Staunton, de The Crown, e Emma D’Arcy, de Casa do Dragão. Já Jenna Ortega, que interpreta a Wandinha na nova versão da Netflix, concorre em melhor atriz em série de comédia ao lado de outras artistas, como a atriz e cantora Selena Gomez, no elenco de Only Murders in the Building.

Esnobados

Há quem diga que diversas séries sucesso de público e de crítica em 2022 foram desprezadas pela comissão técnica do Globo de Ouro. É o caso, por exemplo, de Stranger Things, que se tornou uma das produções mais bem clicadas do catálogo da Netflix e que conquistou mais uma temporada prevista para estrear apenas em 2024. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Amazon Prime Video, foi outro título esquecido pelos jurados. Ganhadora da premiação em 2019, a cantora Lady Gaga também foi esnobada neste ano com a canção Hold My Hand, feita para o filme Top Gun: Maverick.

Onde assistir?

Realizado anualmente pela HFPA (sigla em inglês para Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood), a cerimônia do Globo de Ouro vai ao ar pelo canal NBC e pela plataforma de streaming da Comcast, o Peacock, nos Estados Unidos. Já no Brasil, a premiação, que era tradicionalmente exibida pelo TNT, não será transmitida neste ano. Já o canal E! vai mostrar o tapete vermelho do evento a partir das 20h, mas não a entrega das estatuetas. Na internet, o Globo de Ouro será exibido no YouTube.

Disputa acirrada

Ao todo, são 27 categorias do Globo de Ouro. Confira as principais.

Melhor Filme - Drama

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Melhor Atriz em Filme – Drama

Cate Blanchett (Tár)

Olivia Colman (Empire of Light)

Viola Davis (A Mulher Rei)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (Os Fabelmans)

Melhor Ator em Filme – Drama

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Hugh Jackman (Um Filho)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Melhor Série de TV – Drama

Better Call Saul (AMC+/AMC)

The Crown (Netflix)

A Casa do Dragão (HBO)

Ozark (Netflix)

Ruptura (Apple TV+)

Melhor Atriz em Série de TV – Drama

Emma D’Arcy (A Casa do Dragão)

Laura Linney (Ozark)

Imelda Staunton (The Crown)

Hilary Swank (Alasca: Em Busca de Notícias)

Zendaya (Euphoria)

Melhor Ator em Série de TV – Drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Kevin Costner (Yellowstone)

Diego Luna (Andor)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Ruptura)

Melhor Série de TV – Musical ou Comédia

Abbott Elementary (ABC)

O Urso (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Wandinha (Netflix)

Melhor Série de TV – Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

Black Bird (Apple TV+)

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

The Dropout (Hulu)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO Max)