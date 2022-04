“A Serra apresenta um vasto planalto irregular que os habitantes da região chamam de Chapadão. Dali, eu pude descortinar a mais vasta extensão de terras que meus olhos viram desde que nasci.” Assim August de Saint-Hilaire, botânico e naturalista francês, descreveu a Serra da Canastra, região pela qual se aventurou entre 1816 e 1822. Esse e outros trechos do diário que ele escreveu serão narrados pelo Globo Repórter desta sexta-feira (29), na voz de Tony Ramos.

O programa conta com a luxuosa participação do ator para narrar estudos que Saint-Hilaire nos deixou e que até hoje servem de base para a pesquisa sobre o Cerrado brasileiro. Com reportagem de Liliana Junger, o programa celebra 50 anos do Parque Nacional da Serra da Canastra comemorados neste mês de abril.

“Foi prazeroso fazer essa narração para descrever a Serra da Canastra, com uma beleza natural tão acachapante. E eu gosto muito de fazer essas narrações, sabia de algumas coisas sobre a região, mas não em detalhes. E foi muito informativo para mim, como eu espero que seja para quem vai assistir”, conta o ator, que espera transmitir o que Saint-Hilaire sentiu ao vislumbrar uma natureza tão exuberante: “Narrar não é meramente descrever aquilo que você está vendo. O narrador tem de imprimir suas próprias sensações para que o telespectador também possa sentir emoção”, complementa Tony Ramos.

A atração faz ainda uma homenagem aos pesquisadores brasileiros, como Sávio Freire Bruno. Aos 61 anos, nascido no Rio de Janeiro, doutor em medicina veterinária e biólogo, ele está há pelo menos duas décadas registrando a vida selvagem no local. “Há muito mais interesse pela savana africana do que pela savana brasileira que é o Cerrado (...) Existiu um movimento de retorno dos pesquisadores e eu dou continuidade a esse trabalho. A região é um baú de muitos tesouros. Mas as maiores preciosidades estão na fauna, em espécies que estão oficialmente em extinção, como o caso do lobo-guará, do tamanduá-bandeira, entre outros”, explica o pesquisador.

É na Serra da Canastra que está localizada a nascente histórica do Rio São Francisco, e foi justamente a ideia de preservá-la que motivou a criação do parque. O programa faz uma expedição que passa pelas correntezas do Velho Chico e por uma região que enfrentou o garimpo ilegal de diamantes.

“A imensidão da Canastra nos faz sentir como um grãozinho de areia. É uma paisagem muito imponente. As formações rochosas, as cachoeiras... Esse é o berço do Rio São Francisco. Estar na nascente é emocionante. Saber que aquela água que brota das pedras vai parar lá no mar! E flutuar por essas águas também faz parte do programa. Sem falar nos moradores da Canastra, que deixaram o garimpo ilegal de diamantes pra - agora - valorizar o tesouro natural”, exalta a repórter Liliana Junger, que faz um convite aos telespectadores: “O Brasil não pode perder a paisagem incrível do chapadão da Canastra e quem faz dele um lugar tão especial. É um programa de imagens maravilhosas, hipnotizantes, de descobertas e, claro, de muita aventura!”.

O parque

Criado em 1972, o Parque Nacional da Serra da Canastra tem 71.525 hectares demarcados e parte do território de três municípios: São Roque de Minas, Sacramento e Delfinópolis, no Sudoeste de Minas Gerais.

A área reúne basicamente dois maciços: a Serra da Canastra e a Serra das Sete Voltas, com o Vale dos Cândidos no meio. As altitudes variam entre 900 e 1.496 (torre da Serra Brava) e a vegetação predominante são os campos rupestres, com manchas de Cerrado e matas ciliares.

O relevo acidentado e a vegetação rasteira produzem uma paisagem única, com grandes vistas panorâmicas e muitas cachoeiras com altura acima dos 100 metros.