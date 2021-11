Magazine Globo terá nova faixa de reprises de novelas após Jornal Hoje "O Cravo e a Rosa", trama de 2000 de grande sucesso, inaugura a faixa a partir de 6 de dezembro; a Sessão da Tarde entra no ar após a exibição da novela; e o Vale a Pena Ver de Novo segue na grade, após a transmissão do filme do dia

A Globo terá um novo horário de reprises de novelas a partir de dezembro, com exibição após o Jornal Hoje. O anúncio foi feito na manhã desta quarta (24) por Fátima Bernardes, no programa Encontro. "O Cravo e a Rosa", trama de 2000 de grande sucesso, inaugura a faixa a partir de 6 de dezembro. Com isso, a Sessão da Tarde entra no ar após a exibição da novela. O Vale...