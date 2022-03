Magazine GloboNews exibe documentário Não é Amor, Nunca Foi Amor Vítimas de violência doméstica relatam rotina de agressões em documentário que vai ao ar neste domingo (27/3)

O Brasil é o quinto país do mundo com o maior número de feminicídios. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, uma a cada quatro mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de agressão. Isso significa que quase 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. E a maioria dentro da própria casa. Algumas de...