Está em busca de opções de séries para maratonar neste fim de ano? No Globoplay tem! Para quem gosta de boas tramas, até o fim de dezembro a plataforma vai disponibilizar muitas novas opções que prometem agradar todos os gostos. Um clássico sobrenatural chegou nesta terça-feira (6). Em cinco temporadas, Angel: o Caça-Vampiros mostra a busca pela redenção após um passado violento. Na trama, o vampiro Angel (David Boreanaz) deixa a cidade de Sunnydale e sua amada Buffy (Sarah Michelle Gellar) para trás, mas conta com velhos conhecidos (Cordelia e Wesley) para ajudar pessoas com problemas sobrenaturais em Los Angeles.

Uma ótima opção para os fãs das séries de época: Downton Abbey acompanha a vida da aristocracia britânica no início do século 20. Nas seis temporadas, que chegam juntas ao Globoplay dia 13, a trama gira em torno da família Crawley, chefiada pelo conde de Grantham, Robert Crawley (Hugh Bonneville), além dos amigos e criados da mansão que dá nome à produção. A série se consagrou um grande sucesso entre os críticos, com vitórias no Bafta, Emmy e Globos de Ouro. A produção chegou a entrar para o Guiness Book como a série de língua inglesa mais aclamada pela crítica em 2011.

Com as seis temporadas chegando ao streaming no dia 20, Drop Dead Diva conta a história de uma aspirante a modelo que morre em um acidente de carro, mas ganha uma segunda chance ao acordar no corpo de uma advogada com baixa autoestima. A partir daí, a jovem passa a contar com a ajuda do anjo da guarda e da melhor amiga para se adaptar à rotina no escritório e a nova imagem.

Para a alegria dos fãs de Gregory House, a série protagonizada por Hugh Laurie está de volta a partir do dia 27. Ao longo das oito temporadas, um médico extraordinário, com ajuda de sua equipe, desvenda casos quase impossíveis de serem solucionados, com métodos nada convencionais. Com um protagonista irreverente, House acumula uma trajetória de sucesso na TV com cinco Emmys, duas vitórias no Globo de Ouro e uma legião de fãs Brasil afora.

A plataforma também vai disponibilizar séries inéditas e exclusivas, como a ucraniana Amarras do Amor, a comédia Os Contatinhos de Lauren e o drama Minha Bailarina. Outros lançamentos do mês incluem a quinta temporada de Private Eyes, as duas temporadas do drama sobre golpistas Amor e Trapaças e a minissérie exclusiva A Vítima.