Magazine Globoplay estreia trama portuguesa vencedora do Emmy de Melhor Novela Exibida originalmente em Portugal em 2017, já integra o catálogo da plataforma da Globo. No elenco, os brasileiros Zezé Motta, Silvia Pfeifer, Gracindo Júnior e Bruno Cabrerizo

