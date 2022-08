Mulheres que empreendem. Mulheres que têm coragem para mudar o rumo e ir atrás de seus sonhos. Mulheres que levam uma rasteira, mas usam o impulso para dar a volta por cima. Mulheres fortes, que sabem reconhecer as próprias fragilidades. Mulheres talentosas, determinadas, que não se envergonham de amar e de lutar pelo seu lugar no mundo. Mulheres que se apoiam, antes de qualquer coisa. Essas e tantas outras versões de mulheres comuns e, ao mesmo tempo, extraordinárias são as peças-chave de Rensga Hits!, série original Globoplay produzida pela Glaz Entretenimento.

Na obra, mudanças de rumo, imprevistos e algumas puxadas de tapete atravessam a trajetória das personagens, em uma divertida comédia romântica que tem o protagonismo feminino em primeiro plano e temas como sororidade, busca pelos sonhos, força e resiliência feminina no centro da narrativa. Os quatro primeiros episódios já estão disponíveis no Globoplay – e o primeiro deles ficará disponível também para não assinantes logados na plataforma até esta segunda-feira (8). Na quinta-feira (11), dois novos episódios serão disponibilizados no Globoplay e, no dia 18, os dois últimos, totalizando os oito episódios da série.

A história de Rensga Hits! começa por Raíssa. Justo no tão sonhado dia do seu casamento, a determinada Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) descobre que estava sendo traída pelo noivo e resolve ir embora de Lucas do Rio Claro, no interior de Goiás, e se mudar para Goiânia com a cara, a coragem e um violão em busca do sonho de ser uma grande estrela do sertanejo. Só que sua lata-velha, carinhosamente chamada de Bandida, atola no meio do caminho e as desgrameiras desse dia servem de inspiração para ela compor Desatola a Bandida, um modão que Raíssa toca no bar de Carol (Maíra Azevedo) – o Espetinho da Carol –, a primeira pessoa a dar a ela um palco na chegada à capital goiana.

A música acaba atraindo a atenção de Isaías (Mouhamed Harfouch), que trabalha na casa de composição Rensga Hits!. Por estar passando por um bloqueio criativo, ele precisa mostrar serviço e resolve mentir que é o compositor da música, que acaba virando um hit na voz da agropat Gláucia Figueira (Lorena Comparato), uma estrela em ascensão.

Ao ir tirar satisfação na Rensga Hits! pelo plágio que sofreu, Raíssa acaba sendo convidada para fazer parte do casting, sem imaginar que o destino a levou até ali não apenas para iniciar sua carreira de diva do feminejo, mas para descobrir que sua mãe, Maria Abadia (Lúcia Veríssimo), mentiu para ela a vida inteira e que o pai que ela achava que havia morrido antes mesmo de ela nascer, na verdade está bem vivo.

O pano de fundo que atravessa toda a trama é a disputa que existe entre duas casas de composição rivais: a Rensga Hits!, comandada por Marlene (Deborah Secco); e a Joia Maravilha Records, liderada por Helena Maravilha (Fabiana Karla). Mas engana-se quem acha que as duas são meras concorrentes. Marlene e Helena são inimigas mortais. Ninguém sabe ao certo como a treta começou, mas fato é que elas vivem na base do ódio há uns 20 anos e não perdem a oportunidade de atazanar a vida uma da outra. Com ótimo faro musical e tino para os negócios, as duas brigam pela liderança no mercado.

O sertanejo é delas

Basta conhecer um pouquinho de sertanejo para saber que alguns dos traços mais marcantes do gênero são a intensidade dos sentimentos e a identificação que as composições causam no público por tratarem de assuntos tão populares e tão comuns. E esses atributos não faltam à trama de Rensga Hits!, como conta Alice Wegmann: “É tão gostoso ler um roteiro, se identificar com as histórias e perceber: eu já passei por isso, por isso, por isso...”

A veterana Lúcia Veríssimo, que interpreta Maria Abadia, mãe de Raíssa, complementa: “As mulheres são fortes e essa é uma série de mulheres, o que é raro. É uma série de mulheres de todas as idades, e isso é interessante porque você vê vários tipos de mulheres ali representadas”. Na trama, Maria Abadia cria Raíssa sozinha, no interior, com a ajuda das irmãs Maria Amália (Guida Vianna) e Maria Alvina (Stella Miranda), formando um núcleo familiar inteiramente feminino.

Seja mães solo, cantoras consolidadas, silenciadas ou em início de carreira, o universo da complexidade feminina em Rensga Hits! é amplo, inclusive o das mulheres que empreendem. E dentre elas está a efusiva Helena Maravilha, interpretada por Fabiana Karla. “Muitas mulheres precisam das suas vozes amplificadas e eu acho que o meu personagem amplifica muitas vozes femininas. A Helena Maravilha é uma potência. Ela é uma mulher que fecha negócio, ela é dona da vida dela, faz o que quer e eu acho que isso é muito bom para a gente disparar esses gatilhos em outras mulheres; mostrar que elas podem ser o que elas quiserem.”

Para Deborah Secco, que dá vida à também empresária Marlene, “Rensga Hits! é uma história bastante profunda com temas que precisam ser debatidos hoje. É um passinho importante que estamos dando e estou muito feliz de fazer parte desse movimento”.

Rensga Hits! traz em suas tramas paralelas outros temas que dialogam diretamente com o protagonismo feminino, que envolvem feminismo e o enfrentamento à cultura machista e à homofobia. Deivid Cafajeste (Alejandro Claveaux) é um cantor que tem a imagem associada a um mulherengo convicto que, na verdade, esconde que é homossexual. Sua vida muda quando ele se apaixona e é rejeitado pelo segurança Kevin (Samuel de Assis), muito bem assumido e que se recusa a viver um relacionamento no armário. Deivid vai viver uma transformação pessoal.