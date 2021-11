Mês de novembro chega com novidades no Globoplay! A sensualidade e ousadia estarão nos 20 novos capítulos de ‘Verdades Secretas II’ chegam à plataforma (dez episódios no dia 03 e mais dez no dia 17). Disposta a provar a culpa de Angel (Camila Queiroz) na morte de Alex (Rodrigo Lombardi), cujo corpo nunca foi encontrado, Giovanna (Agatha Moreira), filha do ex-empresário, contrata o charmoso investigador particular, Cristiano (Romulo Estrela), que segue dividido entre razão e emoção após se envolver com as duas rivais.

Globoplay resgata clássicos da dramaturgia

Dentro do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia brasileira também chegam à plataforma outros dois grandes sucessos: ‘Bebê a Bordo’ e ‘Cama de Gato’.

Sinopse da novela Bebê a Bordo (TV Globo)

Ambientada em São Paulo, ‘Bebê a Bordo’ retrata as relações familiares e traz o dia a dia da pequena Helena com Ana (Isabela Garcia), Laura (Dina Sfat) e Tonico Ladeira (Tony Ramos). Após se envolver em um assalto, Ana dá à luz a uma criança no carro de Tonico, mas a abandona para fugir da polícia. Ele passa então a cuidar da menina até o momento em que Ana volta para buscá-la. O que Tonico não espera é que a mãe de Ana, Laura, também culpada por abandonar a filha, descobre a existência da neta e decide lutar pela guarda da criança.

Sinopse de Cama de Gato (TV Globo)

Já em ‘Cama de Gato’, o humilde Gustavo Brandão (Marcos Palmeira) é um rapaz dedicado aos estudos e trabalho, tornando-se um empresário de sucesso. Sua ascensão financeira o deixa ambicioso, egoísta e arrogante, passando a ser temido por seus funcionários e distante de seus amigos e familiares. Casa-se com a rica e mimada Verônica (Paolla Oliveira). Quando Gustavo perde todo o patrimônio conquistado e descobre o amor sincero da faxineira Rose (Camila Pitanga), ele reencontra seus valores e sua felicidade.

Sinopse do filme Cabeca de Nêgo

Inspirado no movimento de ocupação de escolas ocorrido em São Paulo, em 2015, o filme ‘Cabeça de Nêgo’, inédito e exclusivo Globoplay, apresenta Saulo, um jovem negro, que após sofrer racismo por um colega de turma, utiliza as redes sociais para mostrar a precariedade da escola, iniciando um movimento entre os estudantes do local. O longa tem participação da atriz Jéssica Ellen no papel de professora.

Sinopese do filme O Silêncio na Chuva

Outro lançamento, também exclusivo Globoplay, é o filme ‘O Silêncio na Chuva’, no qual dois policiais investigam um assassinato, mas quando os suspeitos começam a desaparecer misteriosamente as investigações tomam um rumo totalmente inesperado. Adaptado do romance policial de mesmo nome de Luiz Alfredo Garcia-Roza, a obra cinematográfica, dirigida por Daniel Filho, é protagonizada pelo ator Lázaro Ramos e conta ainda com Thalita Carauta, Cláudia Abreu, Mayana Neiva e Otávio Muller no elenco.

Estreia da novela A Usurpadora

Mais um sucesso latino desembarca no catálogo do Globoplay. Em ‘A Usurpadora’, a atriz Gabriela Spanic interpreta a doce Paulina Martins e a rica Paola Bracho, esposa de Carlos Daniel Bracho (Fernando Colunga). As duas se encontram e decidem participar de um perigoso plano envolvendo suas vidas. O que elas não esperavam é que Paulina acabasse se apaixonando pelo marido da ambiciosa Paola.

Série The Equalizer

Para os fãs de conteúdos de ação e policial, o melhor está por vir com a chegada da série exclusiva ‘The Equalizer’ à plataforma. Na história, da mesma franquia de ‘o Protetor’, Robyn McCall (Queen Latifah) é uma mãe solteira que utiliza suas habilidades como agente da CIA para ajudar as pessoas que mais precisam.

Veja programação completa de Novembro 2021 no GloboPlay

02/11

Heroes

Série

Drama

Sinopse: Pessoas comuns, de várias partes do mundo, estão conectadas porque compartilham a característica de possuir habilidades extraordinárias.

Elenco: Jack Coleman, Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Masi Oka, Sendhil Ramamurthy, Greg Grunberg, James Kyson.

Ano de Produção: 2006 – 2010

Temporadas 1 a 4 – 78 Episódios

Integras: Para Assinantes

03/11

Verdades Secretas II – Parte 2

Novela original

Drama

Sinopse: Anos depois do desaparecimento de Alex, sua filha Giovanna quer descobrir o que aconteceu realmente e se vingar de Angel. A jovem modelo tem certeza que a antiga rival é responsável pela possível morte do pai e fará de tudo para que ela pague pelo assassinato.

Ano de Produção: 2021

Parte 2 – 10 Episódios

Integras: Para Assinantes

08/11

Bebê A Bordo

Novela

Elenco: Isabela Garcia, Tony Ramos, Dina Sfat, Maria Zilda Bethlem, Ary Fontoura, José de Abreu, Débora Duarte, Armando Bógus, Inês Galvão, Leo Jaime, Rodolfo Bottino, Nicette Bruno

Ano de Produção: 1988

Integra: Para Assinantes



10/11

Márcio Donato – Eu Odeio Viver

StandUp exclusivo

Sinopse: Membro do grupo de stand up comedy “Quatro Amigos”, Márcio Donato conta, nesse show, algumas das situações mais inusitadas de sua vida.

Ano de Produção: 2021

Integra: Para Assinantes

13/11

O Silêncio da Chuva

Filme exclusivo

Sinopse: Dois policiais investigam um assassinato e os suspeitos começam a desaparecer misteriosamente, dando um rumo totalmente inesperado à situação.

Elenco: Lázaro Ramos, Thalita Carauta, Cláudia Abreu, Mayana Neiva, Otávio Muller.

Ano de Produção: 2021

Integra: Para Assinantes

17/11

Verdades Secretas 2 – Parte 3

Novela original

Drama

Ano de Produção: 2021

Parte 3 – 10 Episódios

Integras: Para Assinantes

20/11

Cabeça de Nego

Filme exclusivo

Sinopse: Saulo, um jovem estudante negro, que após sofrer racismo por um colega de turma, utiliza as redes sociais para mostrar a precariedade da escola, iniciando um movimento entre os estudantes do local.

Elenco: Renan Capivara, Jéssica Ellen, Larissa Góes, Mateus Honori, Lucas Limeira, Wally Menezes.

Ano de Produção: 2020

Integra: Para Assinantes

22/11

Cama de Gato

Novela

Elenco: Marcos Palmeira, Carmo Dalla Vecchia, Paolla Oliveira, Paulo Goulart, Ângelo Antônio, Dudu Azevedo, Camila Pitanga, Aílton Graça, Raquel Villar, Heloísa Perissé, Letícia Birkheuer

Ano de Produção: 2009 – 2010

Integra: Para Assinantes

27/11

Crepúsculo

Filme

Sinopse: Bella chega à nova cidade e logo fica impressionada com o misterioso Edward Cullen. Os dois se envolvem intensamente mesmo após Bella descobrir que o garoto é um vampiro.

Elenco: Kristen Stewart; Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Ano de Produção: 2008

Integra: Para Assinantes

A Saga Crepúsculo: Lua Nova

Filme

Sinopse: Depois de um incidente durante a festa de aniversário de Bella, Edward decide deixar Forks. Inconsolável, Bella encontra conforto em Jacob, sem saber do perigo que está por vir.

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Ano de Produção: 2009

Integra: Para Assinantes

A Saga Crepúsculo: Eclipse

Filme

Sinopse: O relacionamento de Edward e Bella continua ameaçado. Além das discussões e os choques com os lobisomens, o casal tem que resistir às perseguições do vampiro Riley.

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Ano de Produção: 2010

Integra: Para Assinantes

A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1

Filme

Sinopse: Casados, Bella e Edward descobrem que estão esperando um filho. Mas o bebê gera grandes receios e os coloca em uma disputa mortal, envolvendo os clãs de vampiros e lobisomens.

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Gil Birmingham.

Ano de Produção: 2011

Integra: Para Assinantes

A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2

Filme

Sinopse: Depois do nascimento da filha, Bella e Edward se juntam a Jacob e a outros clãs de vampiros para enfrentar os Volturi, que planejam cometer uma terrível injustiça contra a menina.

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facinelli.

Ano de Produção: 2012

Integra: Para Assinantes

Outros lançamentos de Novembro na GloboPlay

Buffy, A Caça-Vampiros

Série

Drama

Sinopse: No clássico cult sobrenatural, Buffy Summers descobre ser destinada a caçar vampiros, demônios e outras criaturas. Com a ajuda de seus amigos, ela combate o mal e encara dilemas da juventude.

Elenco: Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, David Boreanaz, Charisma Carpenter, James Masters, Anthony Head, Michelle Trachtenberg, Emma Caulfield, Seth Green.

Ano: 1997 – 2003

Integras: Para Assinantes

Doctor Who T13

Série exclusiva

Gênero: Aventura, Ficção-científica

Sinopse: Um excêntrico extraterrestre, conhecido como Doutor, viaja pelo tempo e espaço em sua nave espacial, a TARDIS, para proteger a Terra e o cosmos de todos os tipos de perigo.

Elenco: Jodie Whittaker, Jacob Anderson, Robert Bathurst, John Bishop, Mandip Gill.

Ano de Produção: 2021

Temporada 13 – 6 episódios, publicação semanal

Integras: Para Assinantes

Mistérios do Detetive Murdoch

Série exclusiva

Drama; Policial

Sinopse: Um drama ambientado em Toronto, na década de 1890. O detetive Murdoch investiga os crimes mais horríveis da cidade com ajuda da Dra.Ogden, Crabtree e Brackenreid.

Elenco: Yannick Bisson, Helene Joy, Thomas Craig, Jonny Harris, Lachlan Murdoch, Georgina Reilly, Daniel Maslany.

Ano de Produção: 2008 – 2021

Temporadas 1 a 14 – 215 Episódios

Integras: Para Assinantes

Grey’s Anatomy T17

Série

Drama

Sinopse: Em plena pandemia de covid-19, os médicos do hospital Grey Sloan enfrentam um território desconhecido enquanto trabalham para salvar vidas. Na linha de frente, Meredith Grey se frustra com as perdas e luta contra a doença em uma temporada repleta de participações especiais de velhos conhecidos.

Elenco: Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Giacomo Gianniotti, Kim Raver, Greg Germmann, Jake Borelli, Chris Carmack, Richard Flood, T.R. Knight, Patrick Dempsey, Chyler Leigh, Eric Dane.

Ano de Produção: 2021

Integras: Para Assinantes

O Último Navio

Série

Ação; Drama

Sinopse: O Capitão Tom Chandler e sua tripulação estão em uma missão em alto mar para encontrar a cura para um vírus que dizimou grande parte da população da Terra.

Elenco: Eric Dane, Adam Baldwin, Charles Parnell, Travis Van Winkle, Marissa Neitling, Jocko Sims, Kevin Michael Martin.

Ano de Produção: 2014 – 2018

Temporadas 1 a 5 – 56 Episódios

Integras: Para Assinantes

A Usurpadora

Novela exclusiva

Drama

Sinopse: A humilde e bondosa Paulina encontra uma mulher idêntica a ela, a rica e ambiciosa Paola Bracho. Juntas, as jovens decidem participar de um perigoso plano, envolvendo suas vidas.

Elenco: Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere, Magda Guzmán, Juan Pablo Gamboa.

Ano de Produção: 1998

102 Capítulos

Integras: Para Assinantes



Ana Bolena – A Rainha

Série exclusiva

Drama; Época

Sinopse: Nos seus últimos dias de vida, Bolena enfrenta uma sociedade patriarcal para construir um futuro melhor para sua filha, ao mesmo tempo em que lida com a pressão de não ter um herdeiro homem.

Elenco: Jodie Turner-Smith, Kris Hitchen, Thalissa Teixeira, Barry Ward, Isabella Laughland, Paapa Essiedu, Anna Brewster.

Ano de Produção: 2021

Temporada 1 – 3 Episódios

Integras: Para Assinantes

Havaí Cinco-0

Série

Ação; Policial

Sinopse: Steve McGarret e sua equipe de detetives fazem parte de uma força tarefa especial no Havaí e investigam os crimes mais graves que acontecem nesse lugar paradisíaco.

Elenco: Alex O'Loughlin, Scott Caan, Taylor Wily, Daniel Dae Kim, Grace Park, Chi McBride, Dennis Chun, Masi Oka, Jorge Garcia.

Ano de Produção: 2010 – 2019

Temporadas 1 a 10 – 240 Episódios

Integras: Para Assinantes

The Equalizer

Série exclusiva

Ação; Policial

Sinopse: Robyn McCall é uma mãe solteira determinada, que utiliza suas habilidades incríveis como agente da CIA, para ajudar as pessoas que mais precisam.

Elenco: Queen Latifah, Tory Kittles, Adam Goldberg, Lorraine Toussaint, Chris Noth, Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes.

Ano de Produção: 2021

Temporada 1 – 10 Episódios

Integras: Para Assinantes

A Princesa da Rua

Filme exclusivo

Sinopse: Alicia é uma menina de 12 anos que decide abandonar seu pai adotivo para tentar salvar o único familiar biológico que conhece, seu pai Bo, um militar aposentado e sem-teto.

Elenco: Tayler Buck, Edi Gathegi, Ana Ortiz, Jacob Vargas, Jenny Gago, Martin Sheen.

Ano de Produção: 2019

Integra: Para Assinantes

Sem Medo da Verdade T3

Série exclusiva

Drama

Sinopse: Após um evento traumático em sua infância, Manu utiliza suas habilidades na informática para se tornar Gus, um hacker anônimo que busca combater crimes e injustiças na internet.

Elenco: Álex Perea, Dacia González, Fermín Martínez, Ligia Uriarte, Tania Niebla, Ana Cristina Rubio, Rubén Cerda, Jorge Navarro.

Ano de Produção: 2018 – 2020

Temporada 3 – 35 Episódios

Integras: Para Assinantes

Lançamentos para assinantes de Globoplay + canais ao vivo

Multishow

01/11

Vai que Cola T9

Depois de uma temporada no Leblon, acabou a vida de novela. A família é obrigada a voltar ao Méier após a venda da cobertura por Valdo.

Episódios inéditos de segunda a sexta, às 22h30, ao vivo no Multishow

VOD nos dias seguintes às exibições

15/11

Lady Night T6

Sob o comando e a criatividade de Tata Werneck, Lady Night retorna para mais uma temporada. Convidados especiais participarão das dinâmicas, brincadeiras e entrevistas mais engraçadas da TV Brasileira.

Episódios inéditos de segunda a sexta, às 23h15, ao vivo no Multishow

VOD nos dias seguintes às exibições

15/11

Ludmilla Rainha da Favela

Artista, mulher preta, empresária, funkeira, festeira, família e Rainha da Favela. Neste docu-reality, vamos acompanhar a intimidade e o dia a dia da vida da Lud.

Episódios inéditos de segunda a sabádo, logo após o TVZ, ao vivo no Multishow

VOD nos dias seguintes às exibições - os dois primeiros episódios também estarão disponíveis para assinantes de Globoplay

Lançamentos de áudio no Globoplay

Bate-papo em modo avião. A segunda temporada do podcast “Atenção, Passageiros!” desembarca no Globoplay em novembro com novidades e nova formação de cabine. Na poltrona, à direita do comandante Lito Sousa, apresentador do programa e profissional da aviação civil, um convidado diferente a cada episódio. Com novo formato e novos quadros, “Atenção, Passageiros!” traz conversas que giram em torno de carreiras, tecnologia, viagens, música, além das mais importantes notícias da aviação, desde novas cias aéreas voando no Brasil até novos destinos e aeronaves, passando, é claro, por casos curiosos. Entre os nomes confirmados, estão o comediante Rogério Vilella, o humorista Rafinha Bastos, o jornalista Eduardo Bueno e o podcaster Ivan Mizanzuk.