Magazine Gloria Groove rejeita troféu do Multishow oferecido por Anitta Cantora diz que sonha segurar seu próprio prêmio

A cantora Gloria Groove, 26, reconhecida hoje como uma das principais artistas da música brasileira e a drag queen mais ouvida no mundo, rejeitou a estatueta do Prêmio Multishow oferecida por Anitta, que ganhou duas categorias, Música do Ano e Clipe TVZ por "Girl From Rio". Ela agradeceu a amiga e disse que sonha ganhar o prêmio por mérito próprio. Anitta pergun...