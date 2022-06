Goiânia está na segunda posição entre as cidades mais infiéis do país. Pelo menos é o que aponta o site de relacionamento para casados, o Ashley Madison. O portal divulgou um ranking que aponta a capital goianiense como o segundo município com mais traições, atrás somente de Brasília, que está na primeira posição há três anos.

Os dados são disponibilizados pelo Ashley Madison todos os anos. O ranking é calculado a partir do número de usuários por cidade da rede social. De acordo com a plataforma, cerca de 13 milhões de brasileiros são cadastrados no site.

Curitiba, São Paulo e Porto Alegre completam, respectivamente, o top 5 das cidades mais infiéis.

Criado em 2001, a rede social está presente em 45 países e tem pelo menos 31 milhões de cadastros.

Confira a lista:

1- Brasília

2- Goiânia

3- Curitiba

4- São Paulo

5- Porto Alegre

6- Campinas

7- Campo Grande

8- Santo André

9- Belo Horizonte

10- São Bernardo do Campo

11- Guarulhos

12- Rio de Janeiro

13- João Pessoa

14- Manaus

15- Natal

16- Recife

17- Fortaleza

18- Maceió

19-Teresina

20- São Luís