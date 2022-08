Magazine Goiânia Art Déco Festival começa nesta terça-feira (23) Programação discute a preservação do acervo tombado e a atração da população para esses bens imateriais

No dia 5 de julho completaram-se 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia, ação histórica que inaugurou uma nova era para Goiás. Com convidados ilustres entre ministros, governadores, autoridades e intelectuais, a solenidade no Cineteatro Goiânia apresentou a capital para o mundo. A data é celebrada pelo Goiânia Art Déco Festival 2022, que começa sua quinta edição...