Magazine Goiânia Mostra Curtas comemora em novembro edição de 20 anos Após hiato de um ano por conta da pandemia, festival de curtas-metragens será realizado de 23 a 28 de novembro com programação on-line

Acompanhar as transformações do cinema brasileiro, criar mecanismos para o debate audiovisual e fomentar a produção cultural goiana são alguns dos pilares da Goiânia Mostra Curtas. Uma das janelas mais expressivas entre as mostras de curtas-metragens do País, o festival comemora entre os dias 23 e 28 de novembro duas décadas em uma edição especial. Em decorrênc...