Magazine Goiânia Mostra Curtas dá início à programação de mostras comemorativas de 20 anos Completando duas décadas, festival foi aberto nesta terça-feira (23/11) com homenagem à atriz e dramaturga Grace Passô

Em meio aos desafios do setor cultural que foram exponencialmente agravados durante a pandemia de Covid-19, o Goiânia Mostra Curtas resiste. Até o próximo domingo (28), o festival celebra a sua 20ª edição com exibições de filmes que montam um panorama de sua história, além de apresentar produções contemporâneas. Ao todo, 86 curtas-metragens integram as seis mostras da...