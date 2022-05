Magazine Goiânia Noise começa nesta quarta-feira (18/5); veja programação da maratona de shows Festival dá início a sua 26ª edição com ações formativas após dois anos de suspensão. Mais de 40 shows movimentam o CCON de sexta a domingo

Em maio de 1995, a Praça Universitária foi palco para o 1º Goiânia Noise Festival, que desde então produziu 25 edições ininterruptas até 2019. Agora, após dois longos anos de suspensão por conta da pandemia, o festival está de volta com a tão esperada 26ª edição, que começa nesta quarta-feira (18) com ações de formação e qualificação profissional no Instituto Gustav Ri...