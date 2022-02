Magazine Goiânia Noise Festival volta em edição on-line após 2 anos suspenso Festival de rock começa nesta terça-feira (15/2) e segue até sábado (19/2) com programação é 100% formada por artistas locais, como Rollin’ Chamas, Casa Bizantina e Violins

Um dos festivais mais queridos dos goianos e mais longevos e importantes do rock independente nacional está de volta depois de dois anos de portas fechadas à força pela pandemia da Covid-19. O Goiânia Noise será realizado desta terça-feira (15) até sábado (19), numa programação on-line com 20 shows, palestras e oficinas. As bandas vão se apresentar ao vivo ...