Magazine Goiânia recebe espetáculo “Nossas canções” em tributo às mães Apresentação única ocorre nesta quinta-feira, 12 de maio, às 20h, no Teatro FacUnicamps

O Teatro FacUnicamps recebe, nesta quinta-feira (12), o espetáculo “Nossas canções” do teatro musical paulista. O evento terá início às 8h e promete um belo tributo às mães com as vozes de Bruna Guerin, Vinícius Loyola, Bruna Pazinato e Thiago Machado. O espetáculo “Nossas canções” foi montado especialmente para o mês de maio, em que é celebrado o Dia das Mães. ...