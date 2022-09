“Vejo na minha obra um eco do que me impressionou, vejo que a natureza me contou algo, falou comigo”, escreveu Vincent Van Gogh (1853-1890) em uma das cartas endereçadas a seu irmão Theo. Uma imersão intensa e inédita em mais de 250 obras do pintor pós-impressionista holândes é a promessa da exposição Van Gogh Live 8K, que chega a Goiânia no dia 18 de novembro no estacionamento do Flamboyant Shopping. Os ingressos estão à venda a partir desta quarta-feira (21), por meio do site www.vangoghlive.com.br. É a segunda mostra com projeções dos trabalhos do artista programada para a capital. A abertura da primeira está prevista para 29 de setembro no Passeio das Águas Shopping.

Em uma área de 1.500 metros quadrados, a montagem do Flamboyant conta com tecnologia de última geração e resolução inédita em 8K que proporcionam mais de 45 minutos de projeções hiper realistas das cores vivas e pinceladas vigorosas de Van Gogh. São cerca de 40 projetores para criar os 480 mil lumens (480K) - uma qualidade superior aos projetores HD. A exposição foi lançada mundialmente em julho, no Rio de Janeiro, e desembarca em Goiânia antes de seguir para outros Estados e países.

“Goiânia é a segunda cidade a receber a Van Gogh Live 8K. Tudo que há de mais tecnológico em termos de projeção, computação e resolução está reunido nela. Se trata da nova geração das exposições imersivas de Van Gogh no mundo”, comenta o realizador da mostra, Rafael Reisman, da Blast Entertainment, responsável também por outra mostra do artista, Beyond Van Gogh, no Morumbi Shopping, em São Paulo.

“Batemos o recorde brasileiro de visitas a uma exposição com a Beyond Van Gogh, com mais de 400 mil visitantes somente em São Paulo”, afirma Reisman. O sucesso de público da mostra na capital paulistana e em Brasília inspirou a organização a expandir a proposta com a Live 8K - que, segundo eles, se trata da maior exposição imersiva já feita no mundo. “Em Goiânia, acreditamos que possa chegar a 200, 300 mil visitantes”, continua.

Além da área projetada, a estrutura conta com um café-teatro temático, loja de produtos customizados, sala educacional, campo de girassóis e uma antessala imersiva com o rosto do pintor projetado em 3D, somando 2.800 metros quadrados de área total. Os ingressos custam a partir de R$ 60, com sessões diárias nas opções diurna e noturna.



Cartas a Theo

Mais de 800 cartas foram escritas por Vincent no período entre 1872 e 1890 a seu irmão, Theodorus, carinhosamente apelidado como Theo. Não tantas, mas muitas cartas também foram escritas a sua irmã, Wil. Esses escritos foram guardados e publicados pela cunhada de Van Gogh, Joanna Van Gogh-Bonger, e se tornaram uma ferramenta para se estudar mais a fundo e compreender detalhes das obras do holandês, a sua relação com os estudos das cores e como observava a natureza. “A cor, por si só, exprime alguma coisa”, diz um trecho de uma delas.

Diversos textos retirados das cartas originais escritas a Theo também integram a exposição Van Gogh Live 8K, que ganha narração de Fernanda Montenegro. “Tropicalizamos a experiência da locução com trechos das cartas de Van Gogh, algo que já é feito em outros países com um narrador desconhecido, e trazemos a participação em áudio de Fernanda Montenegro durante os 45 minutos de projeção”, comenta o organizador. Além da locução, a experiência conta com trilha sonora com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd e 3 na Bossa.



Fenômeno global

A admiração pela obra de Van Gogh foi tardia, conquistando público e crítica mais de 130 anos após sua morte. As cores vibrantes e traços característicos do pintor ajudaram as propostas de exposições imersivas a virarem febre ao redor do mundo.

Por aqui, outra experiência com projeções das obras do artista está a caminho: a Van Gogh & Impressionistas, que ocupará 700 metros quadrados no Passeio das Águas Shopping entre 29 de setembro e 10 de outubro. Recentemente, o POPULAR mostrou que o interesse dos goianos por esse tipo de atração tem levado um grande público a Brasília para conferir a Beyond Van Gogh, que segue em cartaz até 30 de outubro.

Serviço

Exposição: Van Gogh Live 8K

Quando: De 18 de novembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023

Onde: Estacionamento do Flamboyant Shopping Center

Visitação: De segunda a sábado, das 10 horas às 21h20 e domingos e feriados, das 13 horas às 20h20

Ingressos: De R$ 60 a R$ 90, entre opções de sessão diurna ou noturna

Vendas: www.vangoghlive.com.br

Informações: @vangoghlivebrasil8k (Instagram)